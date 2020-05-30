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【附訂購方法】港牌 Tri Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售$120/50 個

行內熱話 03:59 2020/05/30

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近來不少網民購買口罩的焦點，由香港產口罩轉為台灣口罩。除了嘗新之外，台灣製口罩品質較穩定亦是原因之一。不過由於不少台灣口罩牌子在香港也沒有代理，所以令市民擔心買了假貨。美藝香港推出的口罩品牌 Tri Care，在港發售多年，信心保證。 

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

港牌 Tri Care 口罩是由台灣口罩廠商製造，口罩原料也是來自台灣，品質穩定。Tri Care 口罩提供成人、中童和幼童尺寸，防護力達 B.F.E./ P.F.E. >  99.8%。但由於之前台灣停止口罩出口，令其供應中斷。但解台灣口罩禁令解除，廠方亦再次接受訂單。 

【其他內容】  瓷器行再賣3M Nexcare 口罩現貨 ! PFE/BFE> 99% 外科口罩只售 $10包/5個 

港牌 Tri Care 口罩

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

記者得知廠方將恢復口罩訂購，遂致電查詢。對方指由星期一 (6 月 1 日) 起，會恢復接受口罩訂購，但暫只提供成人口罩，亦要轉為非獨立包裝。訂購後 6 月底到貨，售價為 $120 盒/50個。

港牌 Tri Care 口罩由台灣製造

 Tri Care 官方網址按此

口罩訂購電話 : 2388 7762

【其他內容】香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩售 $115?

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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