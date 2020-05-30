【全城搶罩】有人欲以屈臣氏港產口罩換中童口罩 一張「晒命」相激嬲網民

屈臣氏自家製造的 WatsMask 昨天（29 日）已公開發售，但多間屈臣氏及百佳門市都出現口罩瞬間斷貨的情況。不過，網上卻懷疑有人成功囤積大量 WatsMask 口罩。一位網民在「口罩分享區」Facebook 群組內，上載 3 張 WatsMask 口罩的相片，並寫上「不賣 晒命 post 只想換中童 145size 口罩！」本來貼出口罩相向其他網民求換另一些尺寸的口罩，並無特別問題，但帖子中其中一張相，竟然影到十數盒屈臣氏口罩！此相片，令大量網民鬧爆樓主。

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事實上，不少市民都買不到有網民屈臣氏口罩，甚至有人表示有一間門市只派了 3 個籌便售罄！不過，有網民卻在口罩群組中，指出要用 WatsMask 交換中童口罩，而一張拍到超過十數盒 WatsMask 口罩的相，就得罪網民。有網民指出，唔明點解樓主可以買到如此多數量的屈臣氏口罩；有網民更懷疑是否員工自己收起口罩；有網民剛為樓主解釋，指可以是樓主在門市拍到這批貨而已。該樓主被鬧爆後，竟然刪除帖子。但可惜，帖子原內容已被不少網民截圖。

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▲ 樓主想用 WatsMask 換取中童尺碼的口罩

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▲ 樓主上載這張相，目測超過十多盒 WatsMask 口罩。

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