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港牌愛的家口罩大劈價! 卓悅減價幅度超過 27%!?

行內熱話 02:38 2020/05/30

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卓悅在 FB 表示，為回饋用家，愛的家 FAMILY MASK 口罩大減價! 

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

今次減價的口罩包括:

愛的家FAMILY MASK 一次性醫用口罩(綠色盒) 50個 
- 香港品牌，BFE> 99%，PFE > 99%
- 三層保護結構，有效阻隔細菌、病毒及微粒
- 採用醫用級防過敏無紡布
- 取得國際級檢測機構SGS驗證
- 歐盟標準：EN14683
- 美國標準：ASTM F2100 / 2101
- 175mm x 95mm
售價 $138/盒(建議價$188)

【其他內容】  瓷器行再賣3M Nexcare 口罩現貨 ! PFE/BFE> 99% 外科口罩只售 $10包/5個 

愛的家 S99 一次性3層口罩(高級防護版 - 橙色盒) 30個 
-全新升級S99
- 香港品牌，BFE> 99%
- 日韓設計3層口罩
- 防過敏無紡布
- 符合歐盟 EN14683：2019 Type IIR
- 175mm x 95mm
- 口罩顏色：白色
售價 $95/盒(建議價$120) 

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

不過據記者了解，建議價 $188 的愛的家口罩 50 個裝在不少門市早已減價為 $145，所以今次減至 $138，其實只減了 $7，所以建議大家買口罩，最緊要是識格價!

愛的家這 2 款口罩在全線卓悅分店發售

【其他內容】香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩售 $115?

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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