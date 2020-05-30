【附直購網址】日本城網店賣日本BFE/PFE 99% 口罩60個套裝 $178 可自取

香港口罩供應充足，即使是日本口罩的售價亦下降不少。日本城網店發售的日本牌子口罩套裝，售價就下調不少!

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今次日本城網店發售的套裝包括:

1.BFE/PFE 99% 口罩60個 (店方沒有注明產地)

2.NAXOS酒精搓手液60ml 1支



3.Sanicare濕紙巾15片裝2 包 (蘆薈/薰衣草各一)

套裝售價:$178

買家可選擇送貨或在分店自取，詳情請參閱「送貨服務」一項。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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