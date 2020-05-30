【99.99%殺菌】盾牌新推可長期佩戴石墨烯 4 層殺菌口罩! 賣 $30 一個咁貴?！解構 3 大特色

香港口罩品牌盾牌 BodyShielder 近日推出了全新的高防護「石墨烯 4 層保護防病毒口罩」，聲稱能即時殺菌之餘，一個能配戴多日不需更換。究竟 HK $30 一個的石墨烯口罩殺菌原理又是怎樣？又適合那類人佩戴？

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1. 石墨烯層能即時殺菌

官方指出，「石墨烯 4 層殺菌口罩」最特別的就是位於第二層的石墨烯，當任何病毒細菌踫到口罩表面第二層的石墨烯，都會被即時殺死。關於之前中國研究的石墨烯口罩報道可按此瀏覽。這跟市面上其他口罩如銀離子、光觸媒不同，因爲這些均需要較長時間才能將病毒殺死。官方引用香港廠商會檢定中心為「石墨烯 4 層殺菌口罩」做的殺菌實驗報告，指出當細菌套在石墨烯口罩表面 3 分鐘後，細菌的滅菌率可高達 99.99%。

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▲ 香港廠商會檢定中心為「石墨烯 4 層殺菌口罩」做的殺菌實驗報告，指出當細菌套在石墨烯口罩表面 3 分鐘後，細菌的滅菌率可高達 99.99%。

2. 殺菌+防菌雙重保護

除了能夠殺菌的石墨烯層外，「石墨烯 4 層殺菌口罩」的第 3 層亦採用了能夠防菌的 KN95 級別溶噴布，PFE〉95% 。所以，官方指出這款口罩對高危地方工作的醫護人員起到很大保護作用。

3. 可長時間佩戴

盾牌解釋，石墨烯是單層純炭結構，只有一個原子的厚度，即大概一個納米厚度。由於病毒由 20 納米至 1000 納米不等，所以當病毒碰上石墨烯就會被切開，立即死亡。理論上，「石墨烯 4 層殺菌口罩」可以長時間使用。官方實測，可連續佩戴石墨烯口罩 7 天，直至有異味才更換；如果口罩跟臉部中間用紙巾隔住並每日更換，一個石墨烯口罩甚至可以配戴 9 天或以上。不過，官方就不建議醫護人員長期佩帶不更換。

▲ 由於病毒體積較石墨烯大，所以病毒會被石墨烯切開即時死亡。

▲ 官方實測，可連續佩戴「石墨烯 4 層殺菌口罩」9 天或以上。

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