  • 28°C
香港時間 : 2020530日 (六) 02:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【99.99%殺菌】盾牌新推可長期佩戴石墨烯 4 層殺菌口罩! 賣 $30 一個咁貴?！解構 3 大特色

行內熱話 01:02 2020/05/30

分享：

香港口罩品牌盾牌 BodyShielder 近日推出了全新的高防護「石墨烯 4 層保護防病毒口罩」，聲稱能即時殺菌之餘，一個能配戴多日不需更換。究竟 HK $30 一個的石墨烯口罩殺菌原理又是怎樣？又適合那類人佩戴？ 

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

1. 石墨烯層能即時殺菌

官方指出，「石墨烯 4 層殺菌口罩」最特別的就是位於第二層的石墨烯，當任何病毒細菌踫到口罩表面第二層的石墨烯，都會被即時殺死。關於之前中國研究的石墨烯口罩報道可按此瀏覽。這跟市面上其他口罩如銀離子、光觸媒不同，因爲這些均需要較長時間才能將病毒殺死。官方引用香港廠商會檢定中心為「石墨烯 4 層殺菌口罩」做的殺菌實驗報告，指出當細菌套在石墨烯口罩表面 3 分鐘後，細菌的滅菌率可高達 99.99%。

【其他內容】  瓷器行再賣3M Nexcare 口罩現貨 ! PFE/BFE> 99% 外科口罩只售 $10包/5個 

香港廠商會檢定中心為「石墨烯 4 層殺菌口罩」做的殺菌實驗報告，指出當細菌套在石墨烯口罩表面 3 分鐘後，細菌的滅菌率可高達 99.99%。

2. 殺菌+防菌雙重保護

除了能夠殺菌的石墨烯層外，「石墨烯 4 層殺菌口罩」的第 3 層亦採用了能夠防菌的 KN95 級別溶噴布，PFE〉95% 。所以，官方指出這款口罩對高危地方工作的醫護人員起到很大保護作用。

3. 可長時間佩戴

盾牌解釋，石墨烯是單層純炭結構，只有一個原子的厚度，即大概一個納米厚度。由於病毒由 20 納米至 1000 納米不等，所以當病毒碰上石墨烯就會被切開，立即死亡。理論上，「石墨烯 4 層殺菌口罩」可以長時間使用。官方實測，可連續佩戴石墨烯口罩 7 天，直至有異味才更換；如果口罩跟臉部中間用紙巾隔住並每日更換，一個石墨烯口罩甚至可以配戴 9 天或以上。不過，官方就不建議醫護人員長期佩帶不更換。

由於病毒體積較石墨烯大，所以病毒會被石墨烯切開即時死亡。

官方實測，可連續佩戴「石墨烯 4 層殺菌口罩」9 天或以上。

【其他內容】香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩售 $115?

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 梁綺文

相關文章

藥房發售日本 Ease Mask 60 個裝 成人/中童款同售 $180
2020/05/28
藥房發售日本 Ease Mask 60 個裝 成人/中童款同售 $180
屈臣氏 WatsMask 口罩光速售罄! 究竟何時才返新貨? 屈臣氏回應指...
2020/05/29
屈臣氏 WatsMask 口罩光速售罄! 究竟何時才返新貨? 屈臣氏回應指...
【附購買連結】福罩口罩再發售! Level 2 認證港產口罩售 $145/50個 現貨發售
2020/05/29
【附購買連結】福罩口罩再發售! Level 2 認證港產口罩售 $145/50個 現貨發售
疫情 口罩 香港

上一篇文章

【附直購網址】日本城網店賣日本BFE/PFE 99% 口罩60個套裝 $178 可自取

下一篇文章

【港區國安法】怕網絡長城封鎖香港？朱克伯格正找方法繼續提供 FB．WhatsApp 服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹