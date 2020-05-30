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【港區國安法】怕網絡長城封鎖香港？朱克伯格正找方法繼續提供 FB．WhatsApp 服務

行內熱話 00:32 2020/05/30

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人大正式通過「港區國安法」，或會連港人常用的 Facebook 及 WhatsApp 都無法使用？Facebook 行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在一個節目中表示，指自己正密切注視香港局勢發展，希望找到一條出路，在落實「港區國安法」後，能繼續為香港人提供 Facebook 及 WhatsApp 服務。 

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朱克伯格周四出席一個節目時，談及到香港問題，指香港大部分人也喜歡使用 Facebook 的服務，以及 WhatsApp 訊息的加密技術，與親朋好友時刻保持聯絡。之不過，目前有部分國家並不允許 Facebook 在境內提供服務，當中就包括中國及北韓，原因是一些壓迫的政策，有別於歐美等其他地方，民眾在使用互聯網上受到限制。

朱克伯格又指，中國與美國正就控制互聯網在全球範圍打「思想戰」（Battle of Ideas），而美國應該憂慮中國控制互聯網、大規模地監控人民、限制人民在網上溝通的做法，會擴散至其他地方。

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撰文 : 蔡宇軒

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