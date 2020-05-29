【附購買連結】福罩口罩再發售! Level 2 認證港產口罩售 $145/50個 現貨發售

港產口罩廠福罩表示，現在再次開賣符合 ASTM Level 2 標準的香港製造口罩，而且更是現貨發售。

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福罩表示，生產的口罩已通過 Nelson Lab 測試 (詳情可按此)，達 Level 2 水平，防護達 PFE/BFE>98%， 口罩現已開賣，同樣有 2 種口罩發售，下星期即時出貨。

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發售口罩詳情:

1.福罩傳統裝（一盒 50 個，非獨立包裝）: $145 >>按此購買

▲ 福罩口罩

2.福罩小確幸裝（一袋 50 個，獨立包裝）:$160 >> 按此購買

▲ 福罩口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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