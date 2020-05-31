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創業奇情之「法內情」

行內熱話 12:26 2020/05/31

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「你和拍檔好好傾下，何必對簿公堂？」眾人勸喻創業家 A 和氣生財，鬧上法庭只會兩敗俱傷，最後得益的是律師。「整個官司擾攘了 1 年多，仍未有結果！」創業家 B 慨嘆律師費用高昂，最折磨就是拖延很長的時間。今日下午茶聚焦點集中在法律相關話題，眾人認為在創業路上找到好律師非常重要。

「我有好律師介紹。」創業家 C 說早前收到競爭對手的律師信，指他某項產品侵權，要求道歉及賠償。「即使傾家蕩產我都要告佢，還我清白！」創業家 C 堅持對簿公堂，並得到他口中的好律師幫忙。他理直氣壯，堅稱不會因對家是大公司而畏縮。

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似曾相識的畫面在 Nicholas 腦海浮現，這連環創業家衝口而出：「無錯！好的律師非常重要。」

Nicholas 10 多年前開始創業，讀設計的他很有潮流觸覺，經常搜羅市場最新產品，加入自家的設計元素作賣點。「DIY 潮流正萌芽，自家製襟章一定會流行。」當日有國內廠家介紹一款個人化襟章機，Nicholas 認為大有可為，廠家更出示了國內的專利文件以示信心保證。Nicholas 其後設計出多款外型，大舉進攻市場。

「我們發現日本某大玩具廠商有相同的產品。」同事某日告知 Nicholas 這驚人消息，很明顯是國內廠家抄襲日本的專利設計；但公司已經投入大量資源推廣此產品，並準備下月參加美國大型的博覽會。「專利是有地域性的，我們不做日本便可以了。」Nicholas 故作輕鬆的回覆同事，另外他找了一位識於微時、現職律師的好友 Chris 徵詢意見。

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「既然你已經投入了全副身家，沒有退路了。」Chris 著 Nicholas 不用擔心太多，先把展覽會做好賺取最多的金錢。Nicholas  和團隊不負所托，一個展覧接到超過 50 萬部的定單，扣除成本後公司進帳 300 萬港元。其後數月更開拓了歐洲及東南亞市場，公司因此產品而一炮成名。

「有日本客戶查詢我們的襟章機，我們會否出貨到日本？」同事問 Nicholas 而他從容的回應：「當然沒有問題。」但出貨後不到 1 個星期便收到日方的律師信，要求停止售賣及賠償；Nicholas 遂求助 Chris，並要求反告對手誹謗，揚言不會因對方是大公司而畏縮。Chris 沒好氣的回應說：「你讓我處理，這件事很快便會平息。」Nicholas 委托了這位好友全權處理，兩個月後事件便平息了。

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「你是怎樣做到的？」Nicholas 好奇的問 Chris 而他的回答驚人：「我代表公司認罪了，所以請不要再賣這款襟章機；賠償是 30 萬港元，分 1 年償還。」Nicholas 大怒，認為 Chris 的處理手法不當，他拒絕繳付律師費，兩人反目成仇，從此不相往來。Nicholas 的公司 1 年後結業，他以售賣襟章機賺到的數百萬元資金再度創業，做出一點成績，其後結婚生子，總算生活無憂。

Nicholas 在說完他的故事之後準備離去，他赫然發現 Chris 加入了他們的下午茶聚，而 Chris 正是創業家 C 要介紹給各人認識的「好律師」。兩位舊朋友四目交投，Nicholas 搶先揶揄 Chris：「你不是叫人認罪的嗎？怎樣是好律師？」Chris 不慍不火的回應：「我們要視乎當事人最大的利益出發，我從不鼓勵人打官司浪費金錢，做生意最重要是和氣生財。」席間創業家 ABC 起身，一齊拍掌。

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撰文 : 鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）

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