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【疫市營商】一線時裝品牌疫情下照加價　二手店轉網購望谷銷情

商管策略 08:54 2020/06/26

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新冠肺炎疫情打擊奢侈品銷情，但時尚品牌沒有減價打算，影響所及，出售二手貨的店自然不會減價，但市道始終差，人流和生意不及以往，究竟二手店如何反擊呢？

比利時時裝設計師 Dries Van Noten 聯同 40 間服裝品牌早前發出公開信，信中內容指「希望秋冬季開始調整銷售策略，男女裝季尾清貨時考慮以原價出售」，預告了時裝零售業將改變過往銷售策略，把季尾折扣促銷期延遲至 1 月和 7 月 。

【相關文章】Chanel．Gucci・Hermes 相繼宣布停產 奢侈品品牌數碼轉型成趨勢？

Louis Vuitton 和 Chanel 等各大國際知名品牌，適逢新冠肺炎疫情期間宣布調高產品價格，Celine、Dior 和 Loewe 等品牌亦跟隨其後，在疫情緩和之以及待工廠全面復工後，掀起一波「加價潮」。

其實自 2015 年歐元大幅貶值，Chanel 已作全球價格調整，香港價格因而減低。從事二手貨交易網店約 3 年的 Arthurs luxury，負責人 Yanny Fong 表示：「自 2016 年起，一線時尚品牌加價後便沒有回落，只有上漲，相信未來兩年會維持此趨勢。」

銷售一線名牌的二手網店望在疫情下殺出重圍。

 

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4 年前開始興起二手名牌買賣市場，由獨市名店「米蘭站」到二手網店後來居上，名牌二手貨交易市場價格一向不受因全球一手貨價格調整影響。Yanny 表示：「當我們收到消息指某品牌手袋加價，便隨即搜尋漲價的袋款，再看同款二手市場標價，決定最終售價，故各網店定價相差不遠。」

Arthurs luxury 以中產人士為客源，主要售賣一線名牌貨品，本身在尖沙咀亦有門市。Yanny 稱，新冠肺炎疫情對其生意的影響，較中價時尚品牌的二手店細，原因是為主要客戶群不同，一線品牌號召力始終較佳，「抗疫力」較強。她舉例：「我會參照二手市場價格，以定價 5 或 6 折收購價，跟與其他中低線品牌定價不同，故疫情對整體業務影響不大。」

Yanny 續指，香港一手名牌專門店的售價是整個亞洲區最低，因為香港沒有入口稅和銷售稅，加上外地人認為名牌能保值，所以香港二手店市場仍有發展潛力，特別新冠肺炎疫情過後復元得更快。

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Photo：thinkretail2011@Flickr

撰文 : 鍾采餘

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