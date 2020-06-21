  • 32°C
香港時間 : 2020621日 (日) 15:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】烈日即變水銀鏡　手工眼鏡樓上鋪靠熟客抗疫市

商管策略 14:28 2020/06/21

分享：

「變色水銀反光片」受到紫外光照射後會形成水銀表面。

新冠肺炎肆虐重創本港零售市道，不少旺區地舖因租金高昂在疫情期間無以為繼，另一邊廂，有秉持高性價比策略的樓上眼鏡店，由於租金較低且熟客多，在一片「零售寒潮」中站穩腳跟。

銅鑼灣樓上眼鏡店 Project Eyewear 於 2006 年開業，創辦人 Alfred Lai 笑言：「之前都搬過一次舖，現在舖位都租了 12 年。樓上舖自然不能靠街客，通常都是透過朋友介紹，又或者網友覺得我們的產品有趣便會來看看。托賴新冠肺炎疫情期間不少朋友繼續支持我們的產品，店舖還能撐得住。」

不過他指，銅鑼灣近年變化得很大，藥房愈來愈多，特色食店陸續搬走，就算是熟客都愈來愈少來這區逛街，無型中都對我們有影響，疫情更加是致命打擊，營業額跌近 6 成，不過 5 月生意確是開始回升了。

【相關文章】疫情下少外出街市同樣無客　天水圍商場租戶：僅小家電賣得

「Project Eyewear」創辦人 Alfred Lai 。

Project Eyewear 能在疫市站穩陣腳，跟其經營模式有密切關係。 Alfred 創業前在大型眼鏡店打工，當時店舖每月營業額足有 100 萬元竟還要蝕錢。他解釋：「當時地舖租金差不多 3、40 萬元，加上聘請店員、視光師，全部都是成本，可想而知地舖真的好難做。那時我就想，不如去便宜一點的地方開舖，將交租的錢投資在眼鏡上，讓客人用上更好產品。」

Project Eyewear 專售小眾但質素較高的牌子，Alfred 亦有推出自家品牌眼鏡框，從事眼鏡行業多年的他指，客人基本可分為兩類，第一種專買「牌子」，第二種則買「細節」，由於眼鏡是非常個人化，若盲目追求牌子，反而極易買到令自己不舒服的眼鏡。

【相關文章】（少年創業）用垃圾製成眼鏡框 十多歲晉身CEO做老闆

Project Eyewear 會售賣一些小眾的優質品牌。

Alfred 解釋：「部分品牌的目標客戶是歐美人，而歐美人的鼻非常高，眼鏡的鼻托就未必適合我們。如果鏡片定期內側位置出現油脂，可能便是因為睫毛長、鼻托太過短所引致。其實眼鏡牌子會用很多不同手法操縱顧客，所以消費者在買眼鏡之前，需要先思考一下，到底自己是想要牌子呢，抑或是戴得舒服？」

事實上，耳托的彎度，框身的軟硬度，眼鏡鏡身的斜度，全都會影響佩載者的感覺，甚至眼鏡框的鏡身孤度會影響近視鏡片的效果，漸進鏡片更要用上有精準斜度的鏡框，Alfred 強調購買時顧客必須全盤考慮，若果細節全都做足，便會發現選擇適合眼鏡原來有很多學問，戴上後立即精神爽利亦不在話下。

【相關文章】【港區國安法】中小企商會：中美博弈下憂香港經濟大倒退

好眼鏡要同時符合多項條件。

Alfred 在 14 年前推出自家品牌，每款眼鏡框只做 12 隻，由於產量少，成本一直高踞不下，現時每款眼鏡售價由港幣 1,600 至 2,300 元不等。他笑言由於店舖經常做熟客生意，部分款式甚至是只為熟客而做，一些受歡迎款式會很快便沽清，但亦有部分款要慢慢賣，Alfred 便慢慢從中汲取經驗。

Alfred 指客人只會將錢花費在他們覺得有原因的地方：「所以我們的設計要保持時興和有獨特性，物料會用上外頭較難見到款式，例如部分眼鏡框用上雙物料和雕刻工序，有不少客人喜歡星星，我們便加入星星設計。如果有客人喜歡低調，我們也有較罕見的，採用了雙色電鍍的款式。雙色電鍍是很難做到的工序，尤其香港電鍍沒有嚴格監管，為了確保客人不會出現金屬敏感，所有相關工序都是在外國有規管的廠房做的。」

【相關文章】新鮮食材直送上門　網購餸包生意肺炎疫情期間急增 2 倍

雙色電鍍。

「變色水銀反光片」是 Project Eyewear 的特色產品，當它長時間被紫外線照射，便會變成水銀款式的太陽眼鏡鏡片，可以說是全視線眼鏡的水銀鏡片版，在香港極難找到。Alfred 說：「這種款式的鏡片價錢的確是貴的，鏡片約要 4,000 元，畢竟這方面的鏡片我們只用日本貨，而當中又涉及專業工序。這種鏡片由於有特殊塗層，所以看東西時會有輕微燈影，部分人無法接受，但如果用上這種鏡片，再加一副舒服好看的眼鏡框，確可以做到一鏡兩用。」

Alfred 笑言，買眼鏡一定要有溝通，做不做得成生意都是其次，最重要是客人滿意成品：「我也不介意你來店舖是找我聊天的。生意這方面嘛，我心態一直是天比我有得做就有得做，無得做亦無謂勉強。」

【相關文章】本地品牌創骨傳導眼鏡 美國眾籌超額 3 倍攻東南亞市場

「變色水銀反光片」受到紫外光照射後會形成水銀表面。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

撰文 : 陳文政

相關文章

【特色小店】擺脫代工角色 香港街道命名眼鏡款式夠本土
2019/11/19
【特色小店】擺脫代工角色 香港街道命名眼鏡款式夠本土
【疫市營商】音樂教室疫情生意大跌 上街表演宣傳撐過疫市
2020/05/24
【疫市營商】音樂教室疫情生意大跌 上街表演宣傳撐過疫市
創業 市場拓展 疫情 零售 設計 銅鑼灣 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【疫市營商】姊妹檔拍住上創本地飾物品牌　定製花藝飾物 IGTV 拓客源
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹