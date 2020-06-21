【疫市營商】烈日即變水銀鏡　手工眼鏡樓上鋪靠熟客抗疫市

▲ 「變色水銀反光片」受到紫外光照射後會形成水銀表面。

新冠肺炎肆虐重創本港零售市道，不少旺區地舖因租金高昂在疫情期間無以為繼，另一邊廂，有秉持高性價比策略的樓上眼鏡店，由於租金較低且熟客多，在一片「零售寒潮」中站穩腳跟。

銅鑼灣樓上眼鏡店 Project Eyewear 於 2006 年開業，創辦人 Alfred Lai 笑言：「之前都搬過一次舖，現在舖位都租了 12 年。樓上舖自然不能靠街客，通常都是透過朋友介紹，又或者網友覺得我們的產品有趣便會來看看。托賴新冠肺炎疫情期間不少朋友繼續支持我們的產品，店舖還能撐得住。」

不過他指，銅鑼灣近年變化得很大，藥房愈來愈多，特色食店陸續搬走，就算是熟客都愈來愈少來這區逛街，無型中都對我們有影響，疫情更加是致命打擊，營業額跌近 6 成，不過 5 月生意確是開始回升了。

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▲ 「Project Eyewear」創辦人 Alfred Lai 。

Project Eyewear 能在疫市站穩陣腳，跟其經營模式有密切關係。 Alfred 創業前在大型眼鏡店打工，當時店舖每月營業額足有 100 萬元竟還要蝕錢。他解釋：「當時地舖租金差不多 3、40 萬元，加上聘請店員、視光師，全部都是成本，可想而知地舖真的好難做。那時我就想，不如去便宜一點的地方開舖，將交租的錢投資在眼鏡上，讓客人用上更好產品。」

Project Eyewear 專售小眾但質素較高的牌子，Alfred 亦有推出自家品牌眼鏡框，從事眼鏡行業多年的他指，客人基本可分為兩類，第一種專買「牌子」，第二種則買「細節」，由於眼鏡是非常個人化，若盲目追求牌子，反而極易買到令自己不舒服的眼鏡。

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▲ Project Eyewear 會售賣一些小眾的優質品牌。

Alfred 解釋：「部分品牌的目標客戶是歐美人，而歐美人的鼻非常高，眼鏡的鼻托就未必適合我們。如果鏡片定期內側位置出現油脂，可能便是因為睫毛長、鼻托太過短所引致。其實眼鏡牌子會用很多不同手法操縱顧客，所以消費者在買眼鏡之前，需要先思考一下，到底自己是想要牌子呢，抑或是戴得舒服？」

事實上，耳托的彎度，框身的軟硬度，眼鏡鏡身的斜度，全都會影響佩載者的感覺，甚至眼鏡框的鏡身孤度會影響近視鏡片的效果，漸進鏡片更要用上有精準斜度的鏡框，Alfred 強調購買時顧客必須全盤考慮，若果細節全都做足，便會發現選擇適合眼鏡原來有很多學問，戴上後立即精神爽利亦不在話下。

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▲ 好眼鏡要同時符合多項條件。

Alfred 在 14 年前推出自家品牌，每款眼鏡框只做 12 隻，由於產量少，成本一直高踞不下，現時每款眼鏡售價由港幣 1,600 至 2,300 元不等。他笑言由於店舖經常做熟客生意，部分款式甚至是只為熟客而做，一些受歡迎款式會很快便沽清，但亦有部分款要慢慢賣，Alfred 便慢慢從中汲取經驗。

Alfred 指客人只會將錢花費在他們覺得有原因的地方：「所以我們的設計要保持時興和有獨特性，物料會用上外頭較難見到款式，例如部分眼鏡框用上雙物料和雕刻工序，有不少客人喜歡星星，我們便加入星星設計。如果有客人喜歡低調，我們也有較罕見的，採用了雙色電鍍的款式。雙色電鍍是很難做到的工序，尤其香港電鍍沒有嚴格監管，為了確保客人不會出現金屬敏感，所有相關工序都是在外國有規管的廠房做的。」

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▲ 雙色電鍍。

「變色水銀反光片」是 Project Eyewear 的特色產品，當它長時間被紫外線照射，便會變成水銀款式的太陽眼鏡鏡片，可以說是全視線眼鏡的水銀鏡片版，在香港極難找到。Alfred 說：「這種款式的鏡片價錢的確是貴的，鏡片約要 4,000 元，畢竟這方面的鏡片我們只用日本貨，而當中又涉及專業工序。這種鏡片由於有特殊塗層，所以看東西時會有輕微燈影，部分人無法接受，但如果用上這種鏡片，再加一副舒服好看的眼鏡框，確可以做到一鏡兩用。」

Alfred 笑言，買眼鏡一定要有溝通，做不做得成生意都是其次，最重要是客人滿意成品：「我也不介意你來店舖是找我聊天的。生意這方面嘛，我心態一直是天比我有得做就有得做，無得做亦無謂勉強。」

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▲ 「變色水銀反光片」受到紫外光照射後會形成水銀表面。

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