屈臣氏 WatsMask 口罩光速售罄! 究竟何時才返新貨? 屈臣氏回應指...

售 $69.9 的屈臣氏 WatsMask Level 2 口罩吸引力超大，今日早上發售後，各分店已極速售罄。下午 2 點網店開賣，一樣幾分鐘內全數售完。由於市場對 WatsMask 口罩需要大，網上更有炒賣情況(詳情按此瀏覽)。由於現在已沒有屈臣氏 WatsMask 口罩，記者遂向官方查詢何時返貨，滿足市民需要。

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▲ WatsMask WeCare屈臣氏港產口罩

屈臣氏公關部回覆記者指:「屈臣氏明白顧客對口罩產品有急切需要，該公司會繼續盡力生產口罩，每星期不定時返貨，貨到後會盡快出售方便顧客。」可見日後屈臣氏 WatsMask 口罩應該不會每日都返新貨，每星期都有機會有一次或多次返貨，但如果明天大家想去排隊的話，就可以休息一下了。

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究竟下次返貨是下星期，或再要等一等，就要待屈臣氏進一步的公布! WatsMask 口罩的防護規格詳情，可按此瀏覽。開箱報道則可按此瀏覽。

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▲ 官方未有確實表示下批口罩是何時再返貨 (網民圖片)

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