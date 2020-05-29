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屈臣氏 WatsMask 口罩光速售罄! 究竟何時才返新貨? 屈臣氏回應指...

行內熱話 17:59 2020/05/29

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售 $69.9 的屈臣氏 WatsMask Level 2 口罩吸引力超大，今日早上發售後，各分店已極速售罄。下午 2 點網店開賣，一樣幾分鐘內全數售完。由於市場對 WatsMask 口罩需要大，網上更有炒賣情況(詳情按此瀏覽)。由於現在已沒有屈臣氏 WatsMask 口罩，記者遂向官方查詢何時返貨，滿足市民需要。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

WatsMask WeCare屈臣氏港產口罩

屈臣氏公關部回覆記者指:「屈臣氏明白顧客對口罩產品有急切需要，該公司會繼續盡力生產口罩，每星期不定時返貨，貨到後會盡快出售方便顧客。」可見日後屈臣氏 WatsMask 口罩應該不會每日都返新貨，每星期都有機會有一次或多次返貨，但如果明天大家想去排隊的話，就可以休息一下了。

【其他內容】  瓷器行再賣3M Nexcare 口罩現貨 ! PFE/BFE> 99% 外科口罩只售 $10包/5個

究竟下次返貨是下星期，或再要等一等，就要待屈臣氏進一步的公布! WatsMask 口罩的防護規格詳情，可按此瀏覽。開箱報道則可按此瀏覽

【其他內容】香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩售 $115?

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

官方未有確實表示下批口罩是何時再返貨 (網民圖片)

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撰文 : 張文啟

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