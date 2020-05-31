【SME學堂】茶飲店跨界賣零食　趁疫情拓銷售渠道爭萬億元市場

新冠肺炎疫情稍為緩和，不少食肆已經復工，但要挽回生意額就要想出不同方法吸引顧客。有內地知名茶飲店最近在門市售賣自家製零食，除了看準零食業發展，同時可擴大品牌的消費場景，拓展銷售渠道。內地茶飲店「奈雪の茶」早前在全國分店推出「奈雪零食」，有水果乳酪餅乾及水果乾，售價為 16.8 元人民幣。

茶飲店賣零食拓銷售渠道

茶飲店開拓零食市場可以讓這些預先包裝的食品豐富品牌的消費場景，並增加銷售渠道。奈雪の茶創辦人彭心指，奈雪天貓旗艦店其實是奈雪品牌的延伸，開拓更多銷售渠道和消費市場，豐富其零售產品陣容。

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▲ 喜茶曾推出月餅、餅乾等預先包裝食品

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中國零食行業市場近3萬億元人民幣

除了奈雪の茶推出零食外，內地另一知名茶飲店「喜茶」，曾推出月餅、餅乾等食品。在喜茶天貓旗艦店中，除了售賣茶飲兌換券、茶禮盒、周邊聯名產品外，亦有出售零食。這意味著，即使在喜茶門市無法到達的區域，顧客也能在網上購買喜茶的產品。

茶飲店在新冠肺炎疫情下兼賣零食，其實是看準零食產業的發展潛力。中國商務部的《消費升級背景下零食行業發展報告》顯示，由 2006 年至 2010 年，中國零食行業總產值從千億元增長到萬億元人民幣，同時預測，到 2020 年零食行業總產值規模將接近 3 萬億元人民幣，其中蔬菜、水果和堅果加工及即食食品行業排頭 3 位。

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Photo：Taihiva ldosiow、喜茶