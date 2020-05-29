屈臣氏 WatsMask 甫開售即現炒價 69.9元一盒炒至180元兩盒

屈臣氏自家製的 Level 2 防疫口罩 WatsMask 於今日（29 日）正式公開發售，除了在屈臣氏實體店及網店發售外，全線百佳都可以買到這款 WatsMask。在網上，已見有人以炒價出售屈臣氏口罩。

有網民在 Facebook 上載網購平台的截圖，圖中可見有賣家以港幣 180 元兩盒的售價，出售原價最平為 69.9 元一盒（兩盒的話就是 139.8 元）的屈臣氏口罩。雖然「炒價」不算離譜，但也可見市場上對這款 WatsMask 有一定需求。

值得一提的是，這款口罩將於今天下午，於屈臣氏的網店上架，沒有成功到實體店買到口罩的人，可以在網上試試。

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