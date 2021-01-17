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【SME學堂】進修・汽車・睇片適用　訂閱制成新商業模式

商管策略 13:32 2021/01/17

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說到訂閱制，定必會想到 Netflix、Spotify 等網上娛樂服務，但一些令人意想不到的行業早已使用訂閱制，如：職業進修、汽車租用、，甚至買汽水零食。企業紛紛轉向採用訂閱制，改變以往買斷模式，又能否為購物模式帶來改變？

除了常見的網絡串流服務、網絡軟件應用服務等，其他行業也看準訂閱制的優點，開始從產品買斷模式轉移至訂閱制度。當中，有些訂閱服務帶來的市場改變值得關注。

零食都玩訂閱制！5 大秘技開箱製造驚喜見下頁

（1）進修課程月費制取代逐堂計

以往如果想進修，課程大都是以單堂或整套課程計算，價格也不便宜。隨著時代轉變，職場進修課程愈來愈多，令高價的單項課程愈來愈不受歡迎。相反，訂閱制正在改變教育與培訓行業的商業模式。社交平台 LinkedIn 於 2015 年以 15 億美元收購線上學習平台 Lynda，之後推出 LinkedIn Learning 的網上進修服務，以月費 30 美元（約港幣 232 元）或年費 240 美元，讓專業人士無限量選擇進修課程。

LinkedIn 數據顯示，78% 的全球百大企業都透過 LinkedIn Learning 為旗下員工提供在職進修的機會，而其他知名的線上進修平台如 Coursera、Bravely、Codecademy 等，都採取訂閱制提供服務。

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LinkedIn Learning 的網上進修服務，以月費供專業人士無限量讀進修課程。

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（2）汽車租用令財富更自由

過去，不少人認為到了某個年紀，必須擁有一部車，但對許多年輕人來說，這不再是人生的必備條件，需要的時候能夠輕易取用更重要。汽車租用公司 Zipcar 竟盲嘗試採用訂閱制，公司以月費 7 美元（約港幣 54元），向用戶提供汽車訂閱服務。

由於整體費用遠低於購入金額，服務受到不少顧客歡迎。因應消費行為轉變，奧迪 (Audi）、寶馬（BMW）、富豪汽車（Volvo）等車廠相繼試行訂閱制，試圖減少庫存。

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會籍制・任點任食救市？定價模式效益要計數見下頁

（3）網上訂閱健身服務 切合個人化需要

雖然大型健身中心一直以月費或年費模式經營，但網上訂閱健身方案，卻讓消費者在家就能獲得個人化的健身計劃。顧客可自由安排上課時間，也成功開拓那些沒有大型健身中心進駐的地區。

網上健身公司 Peloton Interactive，就以月費 39 美元（約港幣 302 元）提供個人化健身訓練課程。公司有時會以優惠價向用戶售賣健身產品，2019 年售出 57.7 萬部自製健身商品，訂閱會員數高達 140 萬人。其他如冥想應用服務 Headspace、個人情緒健康管理服務Happify 等健康管理應用程式，也採用訂閱制吸引客人。

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Photo：pexels、Salman Aslam

撰文 : 廖淑瑩

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