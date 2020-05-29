【國安法】蓬佩奧指香港沒有高度自治或撤「特殊地位」！方保僑：對創科業界是巨大打擊

美國國務卿蓬佩奧向國會提交報告，確認香港不再擁有高度自治，為撤銷香港特別待遇「開綠燈」。若香港失去美國特別待遇，並不再是獨立關稅區，這代表美國有機會對進出口香港貨品加徵關稅，甚至禁止香港進口美國硬件、軟件甚至是技術。

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香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認爲，香港特殊待遇若改變，將會對香港科技業界有很大影響。雖然實際的制裁措施依然不明朗，但參考美國對華為的制裁，香港科技界在硬件、軟件以及技術上都會受到影響。例如一些被美國定義為軍事級別的硬件將無法購買，而一些美國軟件，簡單如 Microsoft 亦有機會被徵稅，加重成本。技術方面就更麻煩，徵稅或會提高科研成本，但如果是直接禁止使用某些技術，對香港創科業界將會是一個大打擊。

方保僑補充，制裁初期大家未必即時感受到措施帶來的影響，但這些無形衝擊將慢慢影響香港市民的生活。最簡單的例子是 iPhone，若美國取消香港特殊待遇，iPhone 價格或大幅上升。面對各種不明朗的因素，方保僑建議業界轉型，選用其他硬件、軟件。但如果情況更差，最終也許只能另找基地。

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