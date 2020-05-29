鱻88再跟THE GULU發售口罩，今次是賣 PERFETTA ULTRA。買家需要在指定時間透過THE GULU 軟件購買。

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口罩開售詳情

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開售日期及時間⁣​⁣

5月29號 (星期五) 10:30am – 5pm [只限一日]⁣​⁣

⁣​⁣口罩產品介紹 ⁣​⁣

PERFETTA ULTRA 成人口罩35個獨立包裝 ⁣

規格：⁣​⁣

ASTM F2100-11 level III驗證⁣​⁣

EN14683：2014 Type IIR 驗證⁣​⁣

BFE，PFE，VFE ≥99%⁣​⁣

每個獨立包裝⁣​⁣

尺寸：175mm x 95mm⁣​⁣

件數：35個獨立包裝⁣​⁣

顏色：藍/白色，顏色隨機⁣​⁣

產地：越南⁣​⁣

THE GULU售價： $140/一盒⁣​⁣

條款細則按此瀏覽⁣​⁣

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▲ PERFETTA ULTRA Level 3 口罩

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▲ PERFETTA ULTRA Level 3 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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