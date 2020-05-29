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【附分店資料】$69.9 盒屈臣氏 WatsMask Level 2 港產口罩今日屈臣氏百佳開賣! WatsMask 購買攻略

行內熱話 03:05 2020/05/29

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等了又等的 $69.9 盒屈臣氏WatsMask 口罩 Level 2 港產口罩，昨天官方終於表示在今日開賣!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

屈臣氏推出的 WatsMask Level 2 港產口罩，只售 $79.9，易賞錢會員即可用 $69.9 購得﹔WatsMask Level 2 港產口罩的防護規格詳情可按此瀏覽，口罩開箱測試報道可按此瀏覽。官方表示，今日屈臣氏口罩會在全線屈臣氏和百佳門市，以及屈臣氏網店發售，每人只可購買一盒。想購買多些自用的朋友，就要搵家人一齊出動。

屈臣氏表示今日賣 WatsMask 口罩

【其他內容】香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩售 $115?

不過官方到現在還沒有確定是否屈臣氏和百佳門市開門即發售口罩，但照屈臣氏開賣口罩的慣例，皆是一開門就發售。店方先會派籌，然後安排獲籌的買家買口罩。(之前記者直擊的口罩開賣情況可按此瀏覽)。不過店方亦會按實際情況，更改開售時間安排，大家要萬分注意。

究竟百佳門市是否包括 Fusion 和 Taste 等百佳旗下超市品牌呢，官方指是包括的。由於不少百佳的門市時間早達 7:30，大家可按自己的方便時間和地點，到各門市購買。

屈臣氏門市則提供遲一點的購買選擇，一般都是 10 點才開門，部分分店更遲至 11 點才開門。暫時官方沒有透過每間分店提供的口罩開售數量，但估計不會多，因今次有賣口罩的門市十分多呢! 

【其他內容】3M 口罩現貨發售 ! 3M PFE/BFE> 99% 外科口罩平均只售$12.5包/5個 網民攝得在部分分店門外已貼出屈臣氏口罩發售告示(網民圖片)

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

想在網店購買的話，注意屈臣氏 WatsMask Level 2 口罩網上開賣是在下午時間，大家要注意啦!屈臣氏網店的網址按此進入

屈臣氏 網站已更新屈臣氏 WatsMask 口罩的資料

至於更詳細的發售消息，要待官方進一步公布! 

百佳分店地址

屈臣氏分店地址

【其他內容】【附購買連結】Protector 官網預告! $99盒/30個獨立包裝 每日都有口罩賣

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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