【疫市營商】旺區商場生意易受社運影響　疫情雖回穩「無人流開通宵都無用」

▲ 位處旺區的商場，較易受社運影響。

新冠肺炎疫情開始緩和，惟早前的社會運動仍影響零售市道，商戶叫苦連天。希慎廣場內服裝店職員李先生說：「希慎不像崇光百貨縮短營業時間，但就算營業時間加長，無人流開通宵亦無用。我們的店外國牌子品牌，主力做遊客生意，店舖生意因封關大受打擊，營業額只及高峰期的兩成；即使現在疫情回穩，我們店舖生意未有太大起色。」

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▲ 沒外國旅客令部分商戶如「步入寒冬」。

政府先後前推出兩輪防疫抗疫基金「救市」，但李先生直言跟打工仔無緣，售貨員如他不想只賺底薪，故希望政府盡快提出可有效帶動市面人流的措施。

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▲ 商場極易受社運影響。

首飾店店員周小姐表示，新冠肺炎疫情令生意跌約 3 成，,現在疫情稍緩但人流依然未見回升。她說：「政府救市措施對商店幫助有限，且我們的店位置（希慎）易受社會運動影響，如 5 月 24 日上午 10 時 30 分開舖，下午 1 時半便因發射催淚彈要全商場拉閘，結果要全天休業。無射催淚彈都一樣，5 月 27 日遊行很快便完結，但當日商場無人入內，一樣無生意做。」

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