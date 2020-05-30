  • 27°C
香港時間 : 2020530日 (六) 22:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】百貨公司回復正常營業時間　店員：無內地客生意始終差些

業界頭條 20:34 2020/05/30

分享：

新冠肺炎疫情漸減退，商業經營大致回復正軌，商場、百貨公司回復正常營業時間，但生意始終難回復舊觀。銅鑼灣商業地標崇光百貨（SOGO）已回復疫情前營業時間，惟人流依然未能回復。崇光百貨 2 樓服裝店職員唐小姐指疫情令商場人流大減，說：「人流最少減了 5 成，這個月開始有點回升，大概回升了 1 成吧。可是客人的消費意欲仍然偏低，沒有之前疏爽。」

唐小姐又指，大約今年 2 月新冠肺炎疫情爆發後，商業區人流大幅減少，崇光亦把營業時間由上午 11 時縮至晚上 8 時，全日只做 9 小時生意。不過，約兩星期前營業時間開始回復正常，由上午 10 時經營至晚上 10 時，惟人流仍未有太大回升。

【相關文章】人流未回復街坊生意仍難做　西灣河食店：午市回不到本晚市更靜

SOGO 人流未有回復跡象。

【相關文章】疫情下少外出街市同樣無客　天水圍商場租戶：僅小家電賣得

另一間服裝店職員黃小姐說：「來 SOGO 的客人，若只計算會付錢購物的人的話，內地客佔差不多 6 成，所以生意亦跟著跌 ６ 成；近期新冠肺炎疫情雖見緩和，但人流難回復舊觀。」

不過，崇光地庫的超級市場人流仍算跟新冠肺炎疫情前相當，據記者平日（周一）５ 時即臨下班時間觀察，可能因為超級市場主要顧客為本地人，購物區和收銀處仍人頭湧湧，跟樓上服裝部「相映成趣」。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 陳文政

相關文章

傳美國取消香港特殊待遇　鐘錶業：影響生產鏈 非獨立關稅打擊鐘錶出口
2020/05/28
傳美國取消香港特殊待遇　鐘錶業：影響生產鏈 非獨立關稅打擊鐘錶出口
【港區國安法】若美國取消香港特殊待遇　科技商會：對本港創科界打擊巨大
2020/05/29
【港區國安法】若美國取消香港特殊待遇　科技商會：對本港創科界打擊巨大
商業營銷 疫情 商場 崇光百貨 SOGO 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

疫情下少外出街市同樣無客　天水圍商場租戶：僅小家電賣得
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹