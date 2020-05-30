【疫市營商】百貨公司回復正常營業時間　店員：無內地客生意始終差些

新冠肺炎疫情漸減退，商業經營大致回復正軌，商場、百貨公司回復正常營業時間，但生意始終難回復舊觀。銅鑼灣商業地標崇光百貨（SOGO）已回復疫情前營業時間，惟人流依然未能回復。崇光百貨 2 樓服裝店職員唐小姐指疫情令商場人流大減，說：「人流最少減了 5 成，這個月開始有點回升，大概回升了 1 成吧。可是客人的消費意欲仍然偏低，沒有之前疏爽。」

唐小姐又指，大約今年 2 月新冠肺炎疫情爆發後，商業區人流大幅減少，崇光亦把營業時間由上午 11 時縮至晚上 8 時，全日只做 9 小時生意。不過，約兩星期前營業時間開始回復正常，由上午 10 時經營至晚上 10 時，惟人流仍未有太大回升。

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▲ SOGO 人流未有回復跡象。

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另一間服裝店職員黃小姐說：「來 SOGO 的客人，若只計算會付錢購物的人的話，內地客佔差不多 6 成，所以生意亦跟著跌 ６ 成；近期新冠肺炎疫情雖見緩和，但人流難回復舊觀。」

不過，崇光地庫的超級市場人流仍算跟新冠肺炎疫情前相當，據記者平日（周一）５ 時即臨下班時間觀察，可能因為超級市場主要顧客為本地人，購物區和收銀處仍人頭湧湧，跟樓上服裝部「相映成趣」。

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