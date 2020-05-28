  • 27°C
香港時間 : 2020528日 (四) 22:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】中小企商會：中美博弈下憂香港經濟大倒退

業界頭條 20:35 2020/05/28

分享：

全國人大會議表決通過港區國安法草案，中小企企業聯合會會長麥美儀料短期內會打擊香港本土品牌出口，又指關稅優惠將來消失的話，港人會感到大環境陷入衰退。她認為，港區國安法會從多方面影響中小企，只是情況未必非常明顯。

麥美儀解釋：「2018 年我們經歷過中美貿易戰，當時中小企用了不同方法減低損失，例如開拓美以外市場，把內地廠房遷至東南亞地區；如今多多少少已適應新情況，美國的制裁未必會打擊到他們。」

她又認為，最有可能受影響的是會是初創企業，如一些新興的香港品牌，他們在出口時恐怕會受到影響，美國制裁亦會打擊到港人創立自家品牌的信心。

【相關文章】港區國安法：若美國取消香港特殊待遇　科技商會：對本港創科界打擊巨大

中小企企業聯合會會長麥美儀。（資料圖片）

【相關文章】香港生意人恐港區國安法或影響經營氣氛　創業開舖等11月局勢明朗再決定

此外，香港在世界貿易組織 （World Trade Organization；WTO）的角色亦存疑。，若果香港未來失去特殊優惠，香港會否被視為中國一部分，並由中國出面跟其他國家和地區談判？若是，香港地位和代表性更低。

麥美儀又指，中國過往會從香港購買美國的高科技產品，若果美國因「制裁」停賣相關產品予香港，勢必影響中國高端研究與相關行業。她解釋：「金融方面都會受影響，大家不在香港上市或者抽離資金，港股市場可能有波動，未來又可能有基金產品在香港無法購買，香港相關中小企必然受影響。我們現時正處於中美博弈的風眼，未來確不明朗，尤其失去了一直以來都擁有的優惠，甚至可能會步入大衰退。」

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 陳文政

相關文章

傳美國取消香港特殊待遇　鐘錶業：影響生產鏈 非獨立關稅打擊鐘錶出口
今日
傳美國取消香港特殊待遇　鐘錶業：影響生產鏈 非獨立關稅打擊鐘錶出口
【港區國安法】若美國取消香港特殊待遇　科技商會：對本港創科界打擊巨大
今日
【港區國安法】若美國取消香港特殊待遇　科技商會：對本港創科界打擊巨大
商業營銷 貿易戰 科技產品 行政管理 貿易 國安法 港區國安法 關稅 世界貿易組織 中美貿易戰

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【港區國安法】若美國取消香港特殊待遇　科技商會：對本港創科界打擊巨大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹