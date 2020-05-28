【港區國安法】中小企商會：中美博弈下憂香港經濟大倒退

全國人大會議表決通過港區國安法草案，中小企企業聯合會會長麥美儀料短期內會打擊香港本土品牌出口，又指關稅優惠將來消失的話，港人會感到大環境陷入衰退。她認為，港區國安法會從多方面影響中小企，只是情況未必非常明顯。

麥美儀解釋：「2018 年我們經歷過中美貿易戰，當時中小企用了不同方法減低損失，例如開拓美以外市場，把內地廠房遷至東南亞地區；如今多多少少已適應新情況，美國的制裁未必會打擊到他們。」

她又認為，最有可能受影響的是會是初創企業，如一些新興的香港品牌，他們在出口時恐怕會受到影響，美國制裁亦會打擊到港人創立自家品牌的信心。

【相關文章】港區國安法：若美國取消香港特殊待遇 科技商會：對本港創科界打擊巨大

▲ 中小企企業聯合會會長麥美儀。（資料圖片）

【相關文章】香港生意人恐港區國安法或影響經營氣氛 創業開舖等11月局勢明朗再決定

此外，香港在世界貿易組織 （World Trade Organization；WTO）的角色亦存疑。，若果香港未來失去特殊優惠，香港會否被視為中國一部分，並由中國出面跟其他國家和地區談判？若是，香港地位和代表性更低。

麥美儀又指，中國過往會從香港購買美國的高科技產品，若果美國因「制裁」停賣相關產品予香港，勢必影響中國高端研究與相關行業。她解釋：「金融方面都會受影響，大家不在香港上市或者抽離資金，港股市場可能有波動，未來又可能有基金產品在香港無法購買，香港相關中小企必然受影響。我們現時正處於中美博弈的風眼，未來確不明朗，尤其失去了一直以來都擁有的優惠，甚至可能會步入大衰退。」

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l