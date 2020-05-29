【遊戲商機】《動森》行Catwalk！虛擬時裝表演成疫情新商機？

《集合啦！動物森友會》（動森）在新冠肺炎疫情下爆紅，在日本的累積銷售量已突破 400 萬套。《動森》除了帶動任天堂（Ｎintendo）上季盈利大增 200% 外，亦為時裝業在疫情下提供新商機。有業界人士更在《動森》內舉行時裝表演，展出多個時尚品牌的作品。

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還原真實時裝表演

「時裝表演」由攝影師莊依齡（Kara Chung）及潮流雜誌時尚總監 Marc Goehring構思，表演只有 3 分鐘，但完整還原真正時裝表演的過程，包括：模特兒試裝、觀眾等待開場、明星嘉賓在表演前拍照等。背景音樂由時尚音樂人 Michel Gaubert 製作，他曾為 Christian Dior、路易·威登（Louis Vuitton）、華倫天奴（Valentino）等大品牌製作時裝表演音樂。

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潮流雜誌時尚總監 Marc Goehring 指，這場表演的製作跟現實版幾乎沒有分別。他先瀏覽了當季大品牌的熱門造型、挑選出場的設計，然後用《動森》中的設計工具對圖案進行適當的改動。因此，他將時裝設計複製到遊戲中的要訣是，省略難以呈現的細節，而保留最具辨識度的部分。

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▲ Valentino在遊戲中推出不同造型

大品牌在遊戲中發表作品

《動森》發售已經超過兩個月，時尚界已經在遊戲中進行銷售。在 4 月初，英國奢侈品電商 Net-A-Porter 在遊戲中推出中國設計師品牌 Staffonly、Marchen 的春夏服裝新品。華倫天奴和 Marc Jacobs 早前在《動森》中復刻了 2020 春夏系列和 2021 早秋系列的 20 套造型，而 Marc Jacobs 就在遊戲中復刻了 6 套經典造型，為時裝行業提供新的作品發表方式。

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Photo：Nintendo、maisonvalentino