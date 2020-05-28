$69.9 盒屈臣氏 Level 2 港產口罩 明天屈臣氏全線百佳有得賣啦!

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▲ 屈臣氏WatsMask 口罩 Level 2 港產口罩

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早前易賞錢會員已可率先訂購口罩(按此瀏覽內容)，但記者收到電郵的 EDM 消息指，$69.9 盒屈臣氏 Level 2 港產口罩將於明天 5 月29日正式推出，並於屈臣氏網店和門市發售，此外，全線百佳都有得賣十分方便。至於更詳細的發售消息，要待官方進一步公布! 大家 mark 好時間啦!屈臣氏 Level 2 港產口罩的規格詳情按此瀏覽。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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