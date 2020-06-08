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【疫市營商】共享工作間疫情下需求仍大　反而限娶令影響業務擴展

商管策略 14:48 2020/06/08

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新冠肺炎疫情緊張下，不少企業曾要求員工在家工作（home office），減低社區傳播風險，但要兼顧家庭的「打工仔」來說，共享空間／共享工作間（Co-Working Space）方便打工仔或一人公司老闆能專心工作，如有些家裡環境不容許上班族開視像會議，亦會選擇到共享空間工作，自己安排彈性工作時間。

Desk-One（溫室）共享空間負責人楊竣傑（Jacky）表示，即使新冠肺炎疫情最嚴峻的時期，Desk-One 客源仍未減，生意無受太大影響，惟亦特別推出優惠吸引人流。

【相關文章】新冠肺炎疫情趨平穩 棄固定辦公室造就共享工作間「反底」

不少朝九晚五的上班族，下班時會到共享空間工作。

楊竣傑續指：「雖然新冠肺炎疫情影響減少市民出外意欲，在家工作的人多了，但還有一群朝九晚五的上班族，因應工作需求，下班時多了到共享空間工作。」他更指，在疫情之前一直想擴充業務，另覓新分店選址，現在辦工大樓等租金不見有回落。

獨立私人空間配備白板，方便進行各類型的研討、教學及交流。

【相關文章】共享工作空間的疑惑 旗號創新做傳統生意？

現時共享空間還有市場需求，所以在新冠肺炎疫情下依然照常營業，另一邊定期開辦工作坊是 Desk-One 次要業務。楊竣傑表示：「工作坊的影響比主要業務大「限娶令」將本來 5 至 10 位一班，縮減約 3 個人，將大型工作坊拆散，影響較大，工作坊生意額少了 3 至 4 成生意額。」不過，始終不是主要業務關係，對 Desk-One 整體生意影響有限。

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撰文 : 鍾采餘

新冠肺炎 新冠肺炎疫情 彈性工作 在家工作 疫情 市場拓展 風險管理

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