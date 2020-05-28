【香港製造】執笠倉售同舟Level 2認證口罩 現貨售$150/50個送酒精噴霧

執笠倉在 FB 表示，正式在指定門市開賣港產同舟口罩。

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執笠倉表示，在各門市將開售少量香港製造的同舟口罩，售 $150/50個，再送台灣製造茶樹油酒精噴霧。

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同舟口罩規格

• 同舟三層掛耳式外科口罩

• 香港製造

• 成人口罩 17.5cm x 9.5cm

• 每盒50個

• BFE ,PFE >99%

• SGS認證ASTM Level 2

• 香港ISO-14644 Class 8無塵間口罩工廠內生產

• 固定優質原材料供應商

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發售門市資料

店方表示，截至今日 16:00，以下門市有存貨。

旺角

大圍

觀塘

佐敦

黃埔

深水埗

屯門

葵芳

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▲ 執笠倉門市地址

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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