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【香港製造】執笠倉售同舟Level 2認證口罩 現貨售$150/50個送酒精噴霧

行內熱話 16:32 2020/05/28

分享：

執笠倉在 FB 表示，正式在指定門市開賣港產同舟口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 執笠倉表示，在各門市將開售少量香港製造的同舟口罩，售 $150/50個，再送台灣製造茶樹油酒精噴霧。

【其他內容】3M 口罩現貨發售 ! 3M PFE/BFE> 99% 外科口罩平均只售$12.5包/5個

同舟口罩規格
• 同舟三層掛耳式外科口罩
• 香港製造
• 成人口罩 17.5cm x 9.5cm
• 每盒50個
• BFE ,PFE >99%
• SGS認證ASTM Level 2
• 香港ISO-14644 Class 8無塵間口罩工廠內生產
• 固定優質原材料供應商

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

發售門市資料

 

店方表示，截至今日 16:00，以下門市有存貨。

旺角
大圍
觀塘
佐敦
黃埔
深水埗
屯門
葵芳

【其他內容】【附購買連結】Protector 官網預告! $99盒/30個獨立包裝 每日都有口罩賣

執笠倉門市地址

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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