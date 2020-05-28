【港區國安法】若美國取消香港特殊待遇　科技商會：對本港創科界打擊巨大

美國國務卿蓬佩奧向國會提交報告，確認香港不再擁有高度自治，為撤銷香港特別待遇「開綠燈」。若香港失去美國特別待遇，並不再是獨立關稅區，這代表美國有機會對進出口香港貨品加徵跟中國同等的關稅以及實施進出口限制，甚至禁止香港進口美國硬件、軟件甚至是技術。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認爲，香港特殊待遇若改變，將對香港科技業界有很大影響。雖然實際制裁措施依然不明朗，但參考美國對華為的制裁，香港科技界在硬件、軟件以及技術都會受到影響。

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舉例，一些被美國定義為軍事級別的硬件將無法購買，而一些美國軟件，簡單如 Microsoft 亦有機會被徵稅，加重經營成本；技術方面就更麻煩，徵稅或會提高科研成本，但如果是直接禁止使用某些技術，對香港創科業界將是重大打擊。

方保僑補充，制裁初期大家未必即時感受到措施的影響，但這些無形衝擊將慢慢影響香港市民的生活。最簡單的例子是 iPhone，若美國取消香港特殊待遇，iPhone 價格或大幅上升。面對各種不明朗的因素，方保僑建議業界轉型，選用其他軟硬件。但如果情況更差，最終也許只能另找基地。

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