【疫市後續】日本食店結業潮？和民關閉65分店・幸樂苑縮營業時間

早前繼日本全家便利店（FamilyMart）宣布旗下 787 間分店 6 月起不再全線 24 小時營業後，拉麵連鎖店幸樂苑（Korakuen）亦在 7 月起縮短店舖的營業時間。日本便利店及食肆接連縮短營業時間，似乎跟勞動力短缺有關，而另一邊廂知名居酒屋「和民」就因為新冠肺炎疫情導致公司業績大跌，宣布關閉 65 分店，並轉戰外賣服務。

老牌拉麵店縮短營業時間

日本拉麵連鎖店幸楽苑宣布，在 7 月 1 日起將店舖的關閉時間提早至晚上 9 時。公司指，受新冠肺炎疫情打擊加上勞動力短缺，導致店舖需要縮短營業時間。幸樂苑日前公布業績， 利潤比早前預測減少 2.77 億日圓，公司宣布旗下員工需減薪 20％，並且不提供夏季獎金。

幸樂苑 早在今年 1 月決定， 旗下 51 間店舖在 4 月底前結業，並將部分分店改為炸雞店或一人燒肉店等。

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▲ 幸樂苑將部分分店變成炸雞店或一人燒肉店。

居酒屋結業 轉型至外賣服務

至於連鎖居酒屋「居食屋和民」在 4 月起配合政府的防疫措施暫時停業，嚴重影響公司營業額，僅 4 月的業績比去年同期大跌 9 成。現時和民在日本擁有 491 間分店，但因業績未如理想，決定關閉 65 間蝕本的分店，並轉戰目前佔整體業績 40% 的外賣便當及外賣自取服務。和民今年初已關閉在中國的 7 家「和民」直營店。

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▲ 和民居酒屋母公司 Watami 會長渡邊美樹。

新冠肺炎疫情的確重創日本飲食服務業。全球擁有超過 1,500 間直營店和 1,200 間加盟店的連鎖餐飲及食品加工集團 Colowide，宣布將關閉 196 家直營店，並且預計將關閉無利可圖的餐廳。Colowide 旗下擁有 Freshness Burger、溫野菜、牛角、土間土間、甘太郎等港人熟悉的品牌，暫手未知香港分店或加盟分店會否受影響。

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Photo：幸楽苑