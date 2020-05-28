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藥房發售日本 Ease Mask 60 個裝 成人/中童款同售 $180

行內熱話 14:44 2020/05/28

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 日本口罩一直受香港人歡迎，東興大藥房在 FB 表示，開賣日本橫井定製造的 Ease Mask 成人和中童款口罩。

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Ease Mask 口罩之前屈臣氏不時也會開賣 (按此瀏覽連結)，售價為 $199 連消毒搓手液。今次東興大藥房則以 $180 開賣 Ease Mask 60 個裝，除有常見的成人裝(175x90mm)外，更有在市場較少見的中童或女士 (145x90mm)款。Ease Mask 雖不是日本製造，但是在菲律賓生産。訂貨後可在 6 月15 日打後取貨。

【一盒齊三色】OxyAIR 彩虹口罩-序 6 月初開賣! 每盒售 $90

Ease Mask 60 個裝成人口罩

Ease Mask 口罩規格
ＰＦＥ 99％
ＶＦＥ 99％
ＢＦＥ 99％

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Ease Mask 60 個裝中童口罩

口罩訂購連結 (需PM店方訂購)

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【其他內容】【附購買連結】Protector 官網預告! $99盒/30個獨立包裝 每日都有口罩賣

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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