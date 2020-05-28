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傳美國取消香港特殊待遇　鐘錶業：影響生產鏈 非獨立關稅打擊鐘錶出口

業界頭條 11:10 2020/05/28

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「港區國安法」引起各國關注，而美國總統特朗普早前表示會推出措施回應中國，包括實施簽證及經濟制裁，甚至不再保證香港獲得美國獨立關稅區的特殊待遇。有鐘錶業人士指，若香港失去獨立關稅區的待遇，對整個鐘錶生產鏈會造成重大打擊，尤其香港出口鐘錶公司；加上新冠肺炎疫情影響，恐會有同業做不住。

打擊香港鐘錶出口

香港表廠商會副會長梁瀚譽表示，若美國取消香港特殊待遇，勢必影響鐘錶業。他續指，現時鐘錶出口有兩種，分別由內地公司出口及香港公司出口，而香港公司本身已享有優惠稅率，影響不大。不過，香港關稅跟中國看齊的話，對這些香港的鐘錶出口公司影響深遠，加上鐘錶零件大多數在中國生產且涉及多個工序，難像其他行業般容易將生產線搬到其他地方。

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香港表廠商會副會長梁瀚譽

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取消特殊待遇 香港關稅恐與中國看齊

美國國務卿蓬佩奧早前向國會提交報告，確認香港不再保證獲得 1997 年 7 月回歸前根據美國法例享有的特殊待遇。美國一向視香港為「獨立關稅區」，其在貿易上跟中國享有不同待遇，例如近年中美貿易糾紛中，美國對中國進口商品加徵關稅或實施出口管制，但香港不會受到直接影響，香港仍可在美國出口管制下購買敏感技術，只要確保無不當用途。若美國一旦取消特殊地位，美國徵收跟中國同等的關稅及實施進出口限制，意味香港對中國的轉口價值將大為降低，香港要購買美國高科技產品同樣受限。

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撰文 : 廖淑瑩

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