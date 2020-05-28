【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色成人/小童口罩! 最平售$77/50個

近兩日香港網民的焦點，皆落在台灣製口罩上。網店 MyNanay 在 FB 表示，跟台灣康匠口罩廠的國際代理 Cyberone Global Limited 聯合在港推出台灣製的康匠口罩。

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店方表示，今次推出的康匠口罩，皆採用 BFE/VFE/PFE > 99% 過濾的熔噴布製造，達 Level 1 水平，口罩皆由台灣製造。這款平面口罩有成人/小童/幼兒款，每款最多提供 5 種顏色，分別為藍、綠、粉紅、黃和紫色。一盒口罩售價為 $90，有 50 片。店方指同款訂購三盒以上有 85 折優惠。即購買 3 盒最平為 $77 盒。注意店方指需要 6 月 22 日(更新:7月10日)才開始出貨! 運費方面，香港首公斤運費為 $30，其後每 0.5 公斤 $6。

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▲ 店方出示的台灣康匠口罩代理合作證明書

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▲ 台灣康匠口罩採三層構造

口罩購買連結成人

口罩購買連結小童

口罩購買連結幼兒

<<< (1700仍有貨)

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▲ 台灣康匠口罩提供 5 色口罩選擇

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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