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【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

行內熱話 02:57 2020/05/28

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近兩日香港網民的焦點，皆落在台灣製口罩上。網店 MyNanay 在 FB 表示，跟台灣康匠口罩廠的國際代理 Cyberone Global Limited 聯合在港推出台灣製的康匠口罩。 

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

店方表示，今次推出的康匠口罩，皆採用 BFE/VFE/PFE > 99% 過濾的熔噴布製造，達 Level 1 水平，口罩皆由台灣製造。這款素色平面口罩(成人款)提供 5 種顏色，分別為藍、綠、粉紅、黃和紫色。一盒口罩售價為 $90，有 50 片。店方指同款訂購三盒以上有 85 折優惠。即購買 3 盒最平為 $77 盒。注意店方指需要 6 月 22 日才開始出貨! 運費方面，香港首公斤運費為 $30，其後每 0.5 公斤 $6。

【一盒齊三色】OxyAIR 彩虹口罩-序 6 月初開賣! 每盒售 $90

店方出示的台灣康匠口罩代理合作證明書

【其他內容】3M 口罩現貨發售 ! 3M PFE/BFE> 99% 外科口罩平均只售$12.5包/5個

台灣康匠口罩採三層構造

口罩購買連結<<<

【其他內容】香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩售 $115?

【其他內容】【附購買連結】Protector 官網預告! $99盒/30個獨立包裝 每日都有口罩賣

台灣康匠口罩提供 5 色口罩選擇

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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