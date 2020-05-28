愛心小店免費送 3M 口罩/豬嘴面罩 供有需要人士自取使用

香港疫情持續，蟹貨倉 Crab Warehouse 表示，會把一些 3M 口罩/豬嘴面罩放在門市門外，供有需要人士自由領取!

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蟹貨倉在 FB 專頁表示，放在一些 3M 口罩/豬嘴面罩(包括 3M 6200) 和濾罐等在門市門外，供有需要人士自取使用。如有能力者，則可隨心把金錢放入錢箱當中。注意防疫用品有限，送完即止。

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地址:觀塘興業街31號興業中心2樓A室(名創工作室)7號

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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