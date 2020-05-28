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愛心小店免費送 3M 口罩/豬嘴面罩 供有需要人士自取使用

行內熱話 01:26 2020/05/28

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香港疫情持續，蟹貨倉 Crab Warehouse 表示，會把一些 3M 口罩/豬嘴面罩放在門市門外，供有需要人士自由領取! 

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

蟹貨倉在 FB 專頁表示，放在一些 3M 口罩/豬嘴面罩(包括 3M 6200) 和濾罐等在門市門外，供有需要人士自取使用。如有能力者，則可隨心把金錢放入錢箱當中。注意防疫用品有限，送完即止。

【其他內容】香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩售 $115?

【其他內容】【附購買連結】Protector 官網預告! $99盒/30個獨立包裝 每日都有口罩賣

 地址:觀塘興業街31號興業中心2樓A室(名創工作室)7號

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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