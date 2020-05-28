應放寬兩地入境救經濟! 鍾南山指香港防疫成果出色

新冠肺炎疫情在內地可算是受控，而香港也連續 11 日無新增本土確診病例。此外，全球多國亦開始解封，恢復旅遊業。對此，中國工程院院士、國家衞健委高級別專家組組長鍾南山認為，中港兩地目前情況已經可謂受控，港府應放寬對內地邊境的入境限制，使經濟得以恢復。

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鍾南山在一個訪問中將今次香港防疫的表現與 17 年前面對沙士的時候作對比，認為香港今次「做得很漂亮」，指港人很早就意識到需要保持社交距離和主動佩戴口罩，這兩個舉動都非常出色。此外，他亦提到廣東省早已復工，而學生亦已復課將近 3 星期，在此期間也無發生疫情大爆發，所以認為此階段已經可以「摸著石頭過河」。

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他建議港府應該放寬對內地邊境的入境限制，他更以澳門與廣東為例，指澳門與珠海市早於 5 月 10 日起互認雙方的衛生編碼系統，以確保出入境人士的健康狀況是否需要隔離，所以香港和內地同樣應該「互認」，可以達到一個互相信任和認可的地步，這樣兩地人民過境時也毋須再作強制隔離，此舉有助香港經濟復蘇。

而食物及衛生局局長陳肇始於 5 月初曾指出，正研究是否可讓澳門和廣東居民使用電子健康證，免去 14 日的強制檢疫。

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