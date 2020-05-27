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台灣行政院院長蘇貞昌:台灣口罩輸出禁令6月1日解! 廠商和市民可以自由寄出口罩

業界頭條 22:50 2020/05/27

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近日不斷有台灣口罩輸出禁令解除的消息，今晚台灣行政院院長蘇貞昌透過自己的 FB 表示，成就解鎖：口罩出口! 

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蘇貞昌表示，多謝口罩團隊不眠不休的努力、防疫團隊時時超前部署，台灣的口罩產量穩定達到每天 2000 萬片。隨著台灣疫情趨緩，月底口罩庫存將超過三億片，所以台灣決定在 6 月1 日起結束醫療口罩出口的禁令。

到 6 月 1 日打後，在滿足口罩徵用額度後，廠商將可以自由將醫療口罩販賣出口，民眾也能自由把口罩寄送到海外去。他補充，若民眾有發現囤積哄抬的現象，也作檢舉。他又希望讓備受肯定的台灣口罩，繼續守護全球的健康。

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撰文 : 張文啟

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