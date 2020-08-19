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【疫市營商】珍珠首飾店地舖加直播　推廣效果更勝專攻樓上舖

數碼轉型 11:59 2020/08/19

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新冠肺炎肆虐，商場人流大減，不少商舖提早關門，有首飾店卻在店舖拉閘後在店內進行直播，教大家用首飾配襯，藉網上推廣提升營業額。

珍珠飾品店「woment」創辦人謝小姐坦言，疫情下生意大受影響：「woment 於 2017 年 10 月創立，高峰時有 3 間分店，另外兩間位於銅鑼灣、尖沙咀，但現時只餘下旺角店。農曆新年後的兩、3 個星期疫情最厲害，好多日無生意，晚上 7 時尖沙咀靜得好像午夜時份的新界，海運城猶如喪屍片世界，由街頭可以一眼望到落街尾，街道好像保齡球道那樣，乾淨到只有伶仃幾個人。」

woment 位於旺角 TOP。

謝小姐指，之前數月街客已非常少，又因為買賣首飾需要試戴，當店員幫客人戴首飾時動作會較親密，客人不想有身體接觸便索性不進店。近期收入減少，縮減規模只是被動的策略，眼見業主不肯減租，謝小姐決定另想方法自救。

woment 定期舉行工作坊，由客人親手製作頸飾、手鏈等，盼客人可以有全新體驗。此外，謝小姐在店舖關門時會開直播，現時她會在星期一與星期四進行，教客人配襯珍珠，說：「既然我有門市，就當然要做到門市才做到的優點。」她又指，珠寶業跟客人的互動非常重要，故會在直播時示範，配襯不同的款式給客人看，加深顧客對品牌的印象。

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定期舉行工作坊。

謝小姐強調，珍珠顧客層其實很闊：「好多人以為珍珠是上年紀的人才會戴，但其實不是。我們有不同款式不同尺吋的珍珠，甚至有部分款式適合 2 至 3 個月大嬰兒配戴。」

woment 其他貨品價格亦較為親民，平均價格約 600 至 800 元左右，最便宜 300 元就有交易，她指出品牌以精緻為主，希望可以做到客人平時都會戴，說：「其實珍珠不是去宴會或者隆重場合才戴的，完全可以作為平時的飾物，一物多用。當時，對貨品有要求的話，我們亦有提供較高價的日本珍珠，1 件首飾約 2,000 至 3,000 元。」

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日本珍珠所做的首飾。

謝小姐慶幸自己及時轉型，但坦言網路直播的競爭亦愈來愈大，但自己對店舖的定位清晰，有相關零售推銷經驗，亦能善用自家店舖資源，幾次直播後亦開始樹立起自己的獨特風格。

她說：「如果關掉地舖門市專攻樓上舖可能會更輕鬆，說真的，拉閘後又做直播很累。但我更不希望做了這麼久的心血白費。希望未來可以透過新模式，將珍珠的好處介紹給大家吧。」

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撰文 : 陳文政

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