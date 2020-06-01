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【保就業計劃】外資企業香港分公司無銀行戶口不受資助？

商管策略 21:03 2020/06/01

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「保就業」計劃已接受接受僱主及自僱人士申請。原則上，所有僱主申請者都可享補助褔利，但又未必所有公司能受惠。TMF Group 香港辦事處董事總經理馮寶真（Margaret）表示， 「保就業」計劃是網上申請，方便外資企業香港分部等中小規模公司運作，不過這些子公司未必能受惠。她透露，其實這些分公司無人事部管理僱員的出糧手續，甚至無香港銀行戶口；加上大部分這些跨國分公司的客戶直接跟外國總公司做交易，導致這些外資香港分公司不符合在「保就業」資助的範圍，TMF 至今有 2 至 3 成客戶預到同類困難。

從事採購行業及外國升學的教育辦學機構，原本他們是屬於保就業計劃受助行業，但由於計劃涵蓋範疇不足，或者技術問題引致無法取得資助。馮寶真解釋：「採購業的外資商業公司，他們只會在港購買原材料，沒有在港設立自動轉帳過戶，或是未能在指定時間開設銀行戶口。」她認為，政府需要對這些分公司的僱主提供額外支援。

【相關文章】技術開發商批「保就業」政策落後　應加強初創企業支援

TMF Group 香港辦事處董事總經理馮寶真。

馮寶真以外國升學香港辦公室舉例：「有些外國升學的香港辦公室會定期推行升學展覽，當香港學生選擇外學升學時，正常手續是學生直接向外國升學機構繳交學費，而香港分公司無任何「簽單」交易記錄，這些辦公室在港沒有銀行戶口，因此沒法申請保就業計劃。」

「保就業」計劃申請程序方面，部分企業國際業務拓展的公司客戶不諳香港勞工法例，因此會委托 TMF 開設僱傭合約，建立信託基金戶口代繳出糧給僱員，且幫手就「保就業」計劃跟政府部門協商。 

【相關文章】申請保就業計劃補貼期間炒員工　公司員工愈多罰得愈重！

美聯金融集團營運及銷售發展董事梁柏基。

【相關文章】一文看清保就業計劃第一期詳情

馮寶真坦言，現時「保就業」計劃條款以 12 至 3 月份為計算資助金額月份，有企業在 6 至 8 月開始大量聘請人手，TMF 會了解客戶心裡預算約請幾多僱員數量，繼而幫客戶計算僱員人數和薪金管理等商業服務，在衡量哪個月的資助金額較多。

保障僱主的法律責任，「保就業」計劃僱主對退還和罰則問題。美聯金融集團營運及銷售發展董事梁柏基（Pak）指 ：「有企業 3 月有 30 位僱員，之後流失 5 位，而在強積金戶口 60 日的限期下，3 至 4 月份的總僱員人數定 25 位，6 月又再聘請應該計 25 位，還是 30 位呢？」

梁柏基指出，「保就業」計劃下很多企業不懂得計算僱員人數，宜致電「保就業」計劃熱線，或到３個服務處預約查詢。查詢。

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Photo：fauxels

撰文 : 鍾采餘

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