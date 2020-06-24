【疫市營商】小眾服裝店疫情下捱得住　開平台供本土設計師展示作品

相比起快時尚（Fast Fashion），一些小眾品牌近年亦成為不少時裝受好者的選擇。有本地選貨店（Select Shop）提供場地給本地設計師展示他們的作品，雖然新冠肺炎疫情影響生產進度，加上消費市道疲弱，但小店仍希望透過自己的一分力，向客人展示本地設計師的作品。

小眾時裝店 成本地設計師展示平台

Walk On Water 於 2011 年成立，兩年後在 K11 商場開設實體店。負責人陳卓倫 （Celine）表示，店舖集合了不同地方的設計師的產品，當中有 8 成是本地品牌。她續指，本地設計師雖然設計出不少作品，但是沒有平台可以展示他們的成果，因此她希望透過自己的店舖，將本地設計展示給客人。相比起連鎖時裝品牌，本地品牌的市場較少，且設計較小眾，不是一般容易駕馭的服飾。要吸引顧客購買衣服，Celine 認為店舖以「賣人情味」為主，將品牌故事告訴客人，從而打動他們購買。

【相關文章】會計轉行賣澳洲和牛 新奇口味結合網銷盼登陸亞洲

疫情影響時裝業 未來計劃推自家品牌

時裝業在新冠肺炎疫情下大受影響。陳卓倫表示，不少設計師的生產因而延遲，以致產品未能及時出貨，加上本地消費意慾大減，繼而影響店舖的生意。雖然店舖售賣的服飾比較小眾，但仍不乏「捧場客」，因此 Celine 在疫情期間不忘聯絡熟客，以及在社交平台上加強宣傳。

【相關文章】尖沙咀潮服舖生意跌剩半成 店主：重拾光輝開網店不如先吸引本地客回流

▲ 店舖亦有售賣手袋、飾物等產品。

對於不少店舖在肺炎疫情下開網店，Celine 不認為會搶走實體店生意，因為衣服要試穿才知道是否合適，因此未有特別經營網店，但會接受客人在網上訂購商品。Celine 希望店舖在短期內能夠捱過疫情，而長遠則計劃推出自家品牌、加入更多設計師的作品。

【相關文章】無懼逆市創業 棄門市工廈開護膚品體驗館

▲ 手袋品牌Cafuné由本地設計師Queenie Fan設計

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ