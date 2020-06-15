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【疫市營商】疫情中港交流團全停　轉搞本地學習團渡難關

商管策略 08:00 2020/06/15

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政府亦有購買「遊學天地」的相關服務。

新冠肺炎肆虐，內地多個城市封關，嚴重影響到中港兩地行業營運，有內地遊學團公司眼見關口暫時無法開放，毅然轉型主打香港本地遊學團，盼靈活轉陣可渡過難關。

「遊學天地」（MICEE Tours）於 2016 年 10 月在香港註冊，創辦人卓友森（Edward）說：「我們主力是做內地遊學團，帶香港中學生到內地不同大學參觀並體驗當地讀書氣氛。這方面的市場其實一直都很有潛力。」

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「遊學天地」創辦人卓友森（Edward）。

2012 年首屆 DSE 考試時，新中六、舊制中七學生要同年考試，引致當年大學學額嚴重不足，政府遂推行多項措施彌補，其中措施便是 DSE 考生能免試報讀內地大學。卓友森解釋：「時至今日已有 122 間內地大學參計劃，北大清華亦是其中之一，但這兩間最知名的大學要極高學歷才能入讀。相對而言，其他學校雖然在香港名不經傳，但其實部分學校在全國名列前茅，卻因為加入計劃需要預留學位給香港人，據我了解，就算香港考生考取 21、22 分都有可能讀到內地名校和神科。」

暨南大學正是好例子。卓友森說：「香港的執業醫生方面，本地大學畢業生佔最多，其次是有英聯邦專業資格的醫生，第三就已數到暨南大學畢業生。據我了解，DSE 不足 38 分在香港甚至連面試都無機會，但通過上述計劃，20 多分已有機會入門醫科。尤其暨南大學的醫學院課程一直追趕香港的大學醫學課程，畢業後有真材實料來港考執業資格是有保證的。」

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卓友森向特首林鄭月娥講述公司的相關業務。

此外，內地讀書學費比外地、香港便宜一大截。港人在內地讀大學享有國民優惠，1 年 4,000 至 7,000 元人民幣不等，學校宿舍費約 750 至 1500 元人民幣 1 年，和在英美加留學動輒每年港幣 4、50 萬元比「差天共地」，又能入讀內地幾乎同等水平大學（據 QS 世界大學排名，去年內地 6 所大學屬世界綜合排名 100 強），所以吸引不少家長了解詳情，故「遊學天地」的生意一直不錯。

可是，新冠肺炎疫情下內地多個城市封關，學校停課，遊學團生意完全停擺。卓友森近期決定轉陣，開拓本地遊學習市場。他說：「與其被動地等政府救市，不如主動出擊。香港也有很多具本地特色的地方可以挖掘，這方面我們分成兩個方向，第一是舉辦親子主題的本地遊，培養小朋友生活自理能力，例如爸爸媽媽帶小朋友買菜、煮餸，學習獨自生活時用得上的技能，若果未來到外地留學亦用得著。」

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以親子活動為主題的本地遊學團。

卓友森指香港有多項非物質文化遺產，所以第二個方向會是本地遊學團，說：「例如港式奶茶製作技藝、與舞火龍有闗的紮作技藝等等……本地遊學團一來是可以讓本地人學點東西，二來我們可以早作準備，當將來完全通關後，我們便可以讓外地人參加這些有本土特色的遊學團，相信亦會有市場。」

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Photo：R Boed、Mr Thinktank@Flickr

撰文 : 陳文政

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