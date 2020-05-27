藍鷹牌香港代理預告再發售台灣製 NP-3D 及 NP-3DM N95 口罩

近兩日香港網民的焦點，皆落在台灣製口罩上，當中藍鷹牌更是首選名牌。藍鷹牌的香港代理表示，將再絡香港用戶進行口罩訂購。

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藍鷹牌香港代理昨才給用戶訂購口罩 (按此瀏覽報道)， 但很快就售完。後來代理更貼出公告，表示不要向不明貨源的商戶購買藍鷹牌口罩。今日代理又作出反應，宣布這 2 日會公布新一批藍鷹牌口罩的發售詳情。

▲ 香港代理的公告

代理表示，藍鷹牌 NP-3D (3D防塵) 及 NP-3DM (3D醫用) 均採用 Double Meltblown (即2層高密度熔噴布)及獨創技術, 既薄又透氣，兩個系列均擁有 B.F.E. 99.9% 及 N95認證。至於 NP-3D 及 NP-3DM 的分別，代理指是後者在 GMP 廠房生產，適合醫用。

▲ 藍鷹牌 NP-3D (3D防塵) 及 NP-3DM (3D醫用) 均採用 Double Meltblown設計

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代理指，台灣總公司亦關心香港用戶的需要, 已預留了NP-3D及NP-3DM 成人和兒童尺寸的口罩供香港發售。 之前已預訂的買家會是第一批發貨的， 預計 6 月第二個星期陸續開始發貨。至於未成功預訂第一批的用戶, 代表這 2 天會推出藍鷹牌口罩的預購方法。

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▲ 藍鷹牌成人口罩

▲ 藍鷹牌兒童口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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