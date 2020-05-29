【SME學堂】日賣15萬件三文治！真・洪瑞珍加速轉型進軍韓國　8月登陸香港

仿冒品牌「洪家手作洪瑞珍三明治」日前在香港發生過百人食物中毒事件，事件令台灣的「洪瑞珍三明治」第二代經營者洪峻聲召開記者會，澄清跟香港的「洪家手作」完全無關係，並指是仿冒洪瑞珍品牌。事件發生後，令「洪瑞珍」轉型的腳步加快，並在韓國開設首間海外分店，一天可賣出 15 萬件三文治。

老品牌進軍韓國 多方面改變傳統風格

過去幾年，在韓國熱爆的台灣美食，除了珍珠奶茶、炸雞扒外，其實「洪瑞珍三明治」也榜上有名。「洪瑞珍」於 2018 年在弘大商業區開設第一間海外分店，現時品牌已開設 320 間店舖、設有 4 間中央工廠，每日賣出近 15 萬件三文治，今年 4 月更找到《上流寄生族》的演員崔宇植成為品牌首位代言人。擺脫以往台式傳統餅舖的風格，「洪瑞珍」在韓國門市用上簡單利落的招牌及門市裝潢，並重新設計包裝和外賣盒。

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品牌在台灣的門市亦會作出改變，在新型概念店中除了售賣三文治，也會售賣茶飲，品牌又與誠品書店合作希望將成立 70 年的老品牌以更年輕的方式，走進消費者的生活。

對於仿冒品牌發生食安事故後，也迫「洪瑞珍」思考若要擴大品牌經營，品質維持絕對是重要關鍵。品牌在去年自建全程攝氏 7 度的「冷鏈」溫度控制供應鏈系統，目前開設的新型概念店也都加入低溫冷藏櫃，不再以常溫銷售，確保食品安全。

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▲ 新型概念店中除了售賣三文治，也會售賣茶飲

8 月香港開直營分店

對於家族中有人以「洪瑞珍二代」的名號在外開店，洪峻聲除了委任律師進行控告，也從商業策略面展開反擊行動，預計 8 月在香港開設真正分店，讓香港的市民可以吃到真正的洪瑞珍。

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Photo﹕誠品生活、홍루이젠 Official