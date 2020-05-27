 【附發售分店名單】OK 便利店有大貨到! FUJI 3E 99% 口罩50片裝售 $125

OK 便利店表示，在 5 月27 日下午二時開始，會發售FUJI 成人3層口罩50片裝。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

OK 便利店指，即日下午 2 時開始於指定 25 間香港OK便利店開始發售FUJI 成人3層口罩50片裝。每人每日限購1盒，每盒 $125 。數量有限 ，售完即止。

FUJI 成人3層口罩50片裝產品特點:

-3層過濾設計

-BFE細菌過濾效率 99%

-PFE微粒子過濾效率 99%

-VFE病毒過濾效率 99%

-尺寸: 17.5 cm x 9.5 cm

【其他內容】 【附購買連結】台灣製造藍鷹牌 N95 多款小童 3D 口罩 現貨售 $138盒/50個 可門市自取

發售分店

香港筲箕灣道106-108號地下B舖

香港筲箕灣愛東商場地下14號舖

香港康山花園第一座地下H1及H2

香港電器道233號城市花園一二及三座平台地下5號舖

香港鴨脷洲海怡路18A號海怡廣場(東翼)地下G02號舖

九龍將軍澳明德邨明德商場19號舖 (明德 I)

九龍官塘翠屏商場6號舖

九龍鑽石山鳳德商場2樓210號鋪

九龍黃大仙龍蟠苑龍蟠苑商場中心101號舖

九龍灣德福商場1期P40號舖

九龍紅磡家維邨家義樓店號3及4號

九龍佐敦道34號道興樓地下B舖連天井及部份平台)

九龍弼街43號地下及閣樓

九龍登打士街43P-43S號鴻輝大廈地下8號舖

九龍長沙灣道800號香港紗廠工業大廈一及二期地下

【其他內容】【附購買連結】Protector 官網預告! $99盒/30個獨立包裝 每日都有口罩賣



新界青衣長發廣場地下134號舖

新界大圍站大堂30號舖(港鐵 - 東鐵綫)

新界上水中心商場地下1004A及1004B號舖

新界沙田馬鞍山頌安邨頌安商場1號舖

新界馬鞍山新港城中心2樓2015號舖

新界大埔墟大榮里26號地下

新界屯門友愛邨H.A.N.D.S.地下S-114 & S-115

新界屯門良景商場 L106 號舖

新界屯門富泰商場地下6號舖

新界元朗天水圍天靖街3號天盛商場地下L003號舖

【其他內容】【一盒齊三色】OxyAIR 彩虹口罩-序 6 月初開賣! 每盒售 $90

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l