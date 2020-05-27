  • 30°C
香港時間 : 2020527日 (三) 14:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

 【附發售分店名單】OK 便利店有大貨到! FUJI 3E 99% 口罩50片裝售 $125

行內熱話 13:32 2020/05/27

分享：

 OK 便利店表示，在 5 月27 日下午二時開始，會發售FUJI 成人3層口罩50片裝。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 OK 便利店指，即日下午 2 時開始於指定 25 間香港OK便利店開始發售FUJI 成人3層口罩50片裝。每人每日限購1盒，每盒 $125 。數量有限 ，售完即止。

FUJI 成人3層口罩50片裝產品特點:
-3層過濾設計
-BFE細菌過濾效率 99%
-PFE微粒子過濾效率 99%
-VFE病毒過濾效率 99%
-尺寸: 17.5 cm x 9.5 cm 

 【其他內容】  【附購買連結】台灣製造藍鷹牌 N95 多款小童 3D 口罩 現貨售 $138盒/50個 可門市自取

發售分店

 香港筲箕灣道106-108號地下B舖
香港筲箕灣愛東商場地下14號舖
香港康山花園第一座地下H1及H2
香港電器道233號城市花園一二及三座平台地下5號舖
香港鴨脷洲海怡路18A號海怡廣場(東翼)地下G02號舖
九龍將軍澳明德邨明德商場19號舖 (明德 I)
九龍官塘翠屏商場6號舖
九龍鑽石山鳳德商場2樓210號鋪
九龍黃大仙龍蟠苑龍蟠苑商場中心101號舖
九龍灣德福商場1期P40號舖
九龍紅磡家維邨家義樓店號3及4號
九龍佐敦道34號道興樓地下B舖連天井及部份平台)
九龍弼街43號地下及閣樓
九龍登打士街43P-43S號鴻輝大廈地下8號舖
九龍長沙灣道800號香港紗廠工業大廈一及二期地下

【其他內容】【附購買連結】Protector 官網預告! $99盒/30個獨立包裝 每日都有口罩賣

新界青衣長發廣場地下134號舖
新界大圍站大堂30號舖(港鐵 - 東鐵綫)
新界上水中心商場地下1004A及1004B號舖
新界沙田馬鞍山頌安邨頌安商場1號舖
新界馬鞍山新港城中心2樓2015號舖
新界大埔墟大榮里26號地下
新界屯門友愛邨H.A.N.D.S.地下S-114 & S-115
新界屯門良景商場 L106 號舖
新界屯門富泰商場地下6號舖
新界元朗天水圍天靖街3號天盛商場地下L003號舖

【其他內容】【一盒齊三色】OxyAIR 彩虹口罩-序 6 月初開賣! 每盒售 $90

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【解禁在即】球衣專門店開訂台灣製順易利口罩 成人/童裝口罩同售 $100盒/50個
2020/05/26
【解禁在即】球衣專門店開訂台灣製順易利口罩 成人/童裝口罩同售 $100盒/50個
【附購買連結】台灣製造藍鷹牌 N95 多款小童 3D 口罩 現貨售 $138盒/50個 可門市自取
2020/05/26
【附購買連結】台灣製造藍鷹牌 N95 多款小童 3D 口罩 現貨售 $138盒/50個 可門市自取
【附登記連結】電訊公司免費送出一盒 50 個口罩
今日
【附登記連結】電訊公司免費送出一盒 50 個口罩
疫情 口罩 便利店

下一篇文章

疫情後 iPhone 復甦 在中國售出近 400 萬部增長 160％
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹