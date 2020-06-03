  • 31°C
香港時間 : 2020603日 (三) 16:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】「一人前生活」成商機？設計購物網推多款單人用產品吸客

商管策略 07:27 2020/06/03

分享：

現代人愈來愈追求「一人生活」，加上社會單身現象情況成為趨勢，令「一人前生活」成為商機。有設計購物網站推出不少「一人前」產品，吸引追求單身樂活的客人購買。

看準單身市場 推一人前產品

主打設計產品的 Pinkoi 推出「一人前生活」計劃，當中推出不少一人為主的產品，例如以多士造型為設計概念的餐盤，有大型餐盤及迷你豆盤兩種尺寸選擇，盛裝沙律、水果和多士時，所需的抹醬也能一併包辦。

【相關文章】本地首間蒸餾Gin酒廠 客人親自體驗釀造過程

一人生活除了在餐具方面入手，衣櫃也是重要一環。一個小小的衣帽架或者可以滿足個人生活所需。當中主打北歐風格的多用途的衣帽架，除了防止衣架滑落，同時利用雙層木板帶來更多空間，衣帽架不只能用來掛置衣帽，當磁鐵吸附時，也能作為備忘錄使用。由即日起至 6 月 3 日， 顧客在 Pinkoi 的指定設計館消費滿港幣 280 元元可享有港澳免運。另外，結帳輸入優惠券 @LoveSelf2020，於全站購物滿 300 元即減 25 元。

【相關文章】陶藝工作室推聯乘產品傳遞正能量 盼網上推廣殺出血路

單身經濟規模大

單身現象背後亦有無窮商機，據調查機構尼爾森（Neilson）的資料顯示，單身經濟商機可分為 4 大族群，其中以 20 至 34 歲的單身者佔全體人口比例最高，達 21.5%，而 35 歲以上的未婚者、喪偶或離婚的人士，是單身經濟中第二大族群，其經濟能力比 20 至 34 歲的族群高。這兩大族群的消費特色，一是消費自主性高，二是極度要求便利，當中「個人化」及「自我滿足」是單身族群的消費特點。

【相關文章】香港家釀髮泥髮蠟 本地市場不受落新加坡展拳腳

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

Photo：Pinkoi

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】疫情高峰期擴充　元朗手打漢堡店趁租金7折旺角開舖
2020/05/15
【疫市營商】疫情高峰期擴充　元朗手打漢堡店趁租金7折旺角開舖
【疫市營商】無懼逆市創業　棄門市工廈開護膚品體驗館
2020/05/23
【疫市營商】無懼逆市創業　棄門市工廈開護膚品體驗館
市場拓展 電子商貿 著數優惠 疫情 廚具 家品 網上購物 產品

上一篇文章

【疫市營商】香港中小企生意難做？顧問公司：印尼市場潛力大但起碼1年才有回報

下一篇文章

【疫市營商】流動充電器租借標榜易借易還　 全港3萬借還點方便兼望帶動商戶消費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹