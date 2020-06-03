【疫市營商】「一人前生活」成商機？設計購物網推多款單人用產品吸客

現代人愈來愈追求「一人生活」，加上社會單身現象情況成為趨勢，令「一人前生活」成為商機。有設計購物網站推出不少「一人前」產品，吸引追求單身樂活的客人購買。

看準單身市場 推一人前產品

主打設計產品的 Pinkoi 推出「一人前生活」計劃，當中推出不少一人為主的產品，例如以多士造型為設計概念的餐盤，有大型餐盤及迷你豆盤兩種尺寸選擇，盛裝沙律、水果和多士時，所需的抹醬也能一併包辦。

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一人生活除了在餐具方面入手，衣櫃也是重要一環。一個小小的衣帽架或者可以滿足個人生活所需。當中主打北歐風格的多用途的衣帽架，除了防止衣架滑落，同時利用雙層木板帶來更多空間，衣帽架不只能用來掛置衣帽，當磁鐵吸附時，也能作為備忘錄使用。由即日起至 6 月 3 日， 顧客在 Pinkoi 的指定設計館消費滿港幣 280 元元可享有港澳免運。另外，結帳輸入優惠券 @LoveSelf2020，於全站購物滿 300 元即減 25 元。

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單身經濟規模大

單身現象背後亦有無窮商機，據調查機構尼爾森（Neilson）的資料顯示，單身經濟商機可分為 4 大族群，其中以 20 至 34 歲的單身者佔全體人口比例最高，達 21.5%，而 35 歲以上的未婚者、喪偶或離婚的人士，是單身經濟中第二大族群，其經濟能力比 20 至 34 歲的族群高。這兩大族群的消費特色，一是消費自主性高，二是極度要求便利，當中「個人化」及「自我滿足」是單身族群的消費特點。

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Photo：Pinkoi