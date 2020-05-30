【附登記連結】愛心電訊公司免費送出一盒 50 個口罩

恆國電訊表示，會送出一批 30,000 個一次性口罩予香港市民。有需要人士只需要按指示即可獲得口罩一盒。

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恆國電訊指，今次送贈共有 600 個名額，每個名額可獲一盒 50 個的一次性口罩 (品牌隨機發出)。有興趣的市民可在 Facebook 讚好 「恒國電訊 - 網上手機專門店」專頁 (按此)，並轉發捐贈帖文 (按此)，下單時在訂單 (登記連結)寫上登記人的 Facebook 帳戶名字。為免被濫用，店方只接受香港地址順豐直送，每個收貨地址只可領取一次，另外店方將收取 $30 的順豐運費。由於店方需要先收取運費，不是面交，所以登記者需要平衡當中可能無法收貨的風險，才好付款。

▲ 店方送出的口罩款式

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店方指是次口罩捐贈為先到先得形式，每個收貨地址只可領取一次，該公司對贈送安排保留最終決定權。

▲ 店方送出的口罩款式

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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