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【附登記連結】愛心電訊公司免費送出一盒 50 個口罩

行內熱話 00:02 2020/05/30

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恆國電訊表示，會送出一批 30,000 個一次性口罩予香港市民。有需要人士只需要按指示即可獲得口罩一盒。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

恆國電訊指，今次送贈共有 600 個名額，每個名額可獲一盒 50 個的一次性口罩 (品牌隨機發出)。有興趣的市民可在 Facebook 讚好 「恒國電訊 - 網上手機專門店」專頁 (按此)，並轉發捐贈帖文 (按此)，下單時在訂單 (登記連結)寫上登記人的 Facebook 帳戶名字。為免被濫用，店方只接受香港地址順豐直送，每個收貨地址只可領取一次，另外店方將收取 $30 的順豐運費。由於店方需要先收取運費，不是面交，所以登記者需要平衡當中可能無法收貨的風險，才好付款。

店方送出的口罩款式

 【其他內容】  【附購買連結】台灣製造藍鷹牌 N95 多款小童 3D 口罩 現貨售 $138盒/50個 可門市自取

店方指是次口罩捐贈為先到先得形式，每個收貨地址只可領取一次，該公司對贈送安排保留最終決定權。

 

店方送出的口罩款式

【其他內容】【一盒齊三色】OxyAIR 彩虹口罩-序 6 月初開賣! 每盒售 $90

【其他內容】【附購買連結】Protector 官網預告! $99盒/30個獨立包裝 每日都有口罩賣

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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