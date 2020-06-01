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香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩將公開發售

行內熱話 01:21 2020/06/01

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香港人愛買香港產口罩，更愛購買理的口罩。可惜理的不是香港製造，供應可能無未穩定，亦需要靠屈臣氏等不定期開賣小量口罩(按此瀏覽報道)。早前理的已表示，將於香港設口罩生產線(按此瀏覽報道)，並於五月生產。但廠方久久卻沒有更新香港製理的口罩的資料。但有網民表示，已入手香港產的理的口罩。

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有網民在 FB 群組分享，指已獲得 Made in HK 的理的口罩，並貼上口罩盒圖。從圖中可見，香港製的理的口罩的盒裝跟以往「直身」設計不同，它是採用一般口罩盒橫身設計。一盒口罩亦由 30 個變成 50 個，採用非獨立包裝設計。

新款香港製的理的口罩 (網民圖片)

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記者亦就此事向理的查詢，但至截稿前未獲回覆。但根據自動回覆指:「我們而家計劃緊試行少量 "50片非獨立包裝口罩" 作公開發售, 詳情將盡快公佈。」更新: 官方回覆表示這確是理的口罩出品，是專供醫生使用，暫非作公開發售，或供轉售用途，叫買家不要從不明渠道購買。廠方亦表示，即將會把新款口罩在6 月作公開發售，詳情稍後會公布。

【其他內容】【附登記連結】電訊公司免費送出一盒 50 個口罩

理的的官方回覆如下

 【其他內容】【一盒齊三色】OxyAIR 彩虹口罩-序 6 月初開賣! 每盒售 $90

售價方面，廠方暫亦沒有公開零售價。但有網民指此 50 個裝售價為 $115，由於此價是非官方資料，僅供參考吧! 希望理的官方可盡快公布更多新口罩的銷售資料。

【其他內容】 萬寧返 Protector 口罩大貨! 獨立包裝/50個裝售 $98 起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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