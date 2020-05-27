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疫情後 iPhone 復甦 在中國售出近 400 萬部增長 160％

行內熱話 01:01 2020/05/27

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Apple 蘋果今年年初因為新冠疫情關係，暫時關閉了中國的店舖，導致銷量驟降。及後疫情放緩，中國逐步復產復工後，Apple 零售店重新開張，民眾消費力亦開始恢復。據內地媒體報道， iPhone 4 月份整體銷量逾 4000 萬部以上，比 3 月份多了約 160%。

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Apple 到 3 月中旬，中國的所有門店都已經重新開放。據 CINNO Research 的數據，Apple 4 月在中國賣出逾 390 萬部iPhone，較 3 月的 156 萬部增長 160%。當中以新上市的 iPhone SE 最受歡迎，佔整體銷量約 1/4。

同時 Apple 亦通過多家官方零售店出售商品，其中包括天貓官方旗艦店。根據電商技術和營銷公司 WPIC 的數據，Apple 今年 4 月通過天貓官方旗艦店銷售的產品金額同比增長 40%，達到 1.274 億美元。通過天貓實現的iPhone銷售額則環比增長33%，超過 8000 萬美元。另外，Apple 的服務業務收入也有復蘇的迹象，包括 Apple Music 音樂訂閱及雲端儲存服務 iCloud 等。

不過市場研究公司 IDC 警告，Apple 接下來的數個月仍面臨一些不利因素，例如中國經濟仍未恢復，消費情緒受到影響，消費者可能會選擇中、低檔手機，而 Apple 此類手機只有 SE 一款，華為、小米等中國品牌卻有更多選擇。

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撰文 : 何兆洋

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