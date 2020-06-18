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【限聚令放寬】限聚令致定單積壓至秋冬　傢俬音響租借公司嘆「報復性反彈都無力接生意」

商管策略 16:28 2020/06/18

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佈置後的活動場地

今年是「雙春兼潤月」的好年，不少準新人會選擇今年行禮，沒想到疫情全球大流行之際，政府將於明天（6 月 19）日由 8 人「室外」限聚令，放寬至 50 人，酒館、現場表演、舞蹈活動等室內營業處所人數限制也會放寬，但對戶外傢俬和音響租借公司來說，人數限制直接影響租借數量，限聚令放寬對這類公司幫助不大。

事實上，香港主題公園陸續重開的消息出現，限聚令作用亦成疑問，製作公司 Quicksound Production 的 Lok 表示，不少排隊等候入場的顧客亦難免超出 50 人的限制，政府對同時兼容戶外的餐廳的限制，未能提供明確的指引。Lok 認為，戶外餐桌也可以按照政府規例保持 1.5 米社交距離，如果政府將 50人限額，彈性地改至 50 至 100 人，對「戶外傢俬和音響租借」這類公司幫助更大。

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亦有租借音響器材服務

Lok 表示，自上月 22 日起連續 3 日由亞州博覽館舉辦的「春日婚紗」展覽，已預示戶外場地的租借市場開始轉好，多了入場客人詢問婚嫁預訂情況，但最後不了了之，還需要一段長時間才可以恢復以住。而 6 月中，有部分準新人均會視符疫情惡化或蔓延，繼而考慮延遲婚期至 9 至 10 月。Lok 形容客人現時的心態如看天氣報告一樣，整個疫情的「大環境」會影響客人的意慾和觀望值。

Lok 稱，現時客人選擇婚期都有很多考慮，以他公司為例，過去 5 月是婚禮場地公司的恆常「收訂期」，現時延至 7 至 8 月先收取婚禮訂金，導致公司現金流不足，亦做不到任何部署，大部分員工要靠做兼職維生。政府最近舉措，令客人更加觀望不落訂，暑假期間的活動或展覽還未開始報價。

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Quicksound Production 員工正在佈置活動場地

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除了資金問題外，人手分配問題同樣是一大難題，Lok 指製作公司這行一向缺乏全職人手，所以聘請兼職居多：「現時 Quicksound Production 的全職員工只得 3 人，由於婚禮定單由年初延期至年底，定單數量亦積少成多，估計到秋冬季結婚旺季時會突然變忙，導致原本已在上年底開始預訂的客人要另作安排，人手和資源難以應付積壓的需求。」

現時受新冠肺炎疫情下的衝擊，Quicksound Production 主要靠婚禮場地佈置和音響裝置服務維持營運，未有接其他學校和表演活動通知，政府亦未有給予從事製作公司的補貼資助，期望政府能能給更多支援。

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撰文 : 鍾采餘

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