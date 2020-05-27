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【遙距營商計劃】申請D-Biz資助額未必全數批　維持現金流免失預算

商管策略 19:35 2020/05/27

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遙距營商計劃（D-Biz）已接受申請，有科技服務供應商提醒，留意公司申請時需維持足夠現金流，因資助不會一次過批出資助額，加上政府未必會全數資助項目，資金鏈斷裂隨時令公司進退失據，顧此失彼。

Cheerful PR & Production（高樂製作）項目經理鄧肇霆（Billy）表示，D-Biz 接受申請後，公司接到大量報價查詢。他說：「我們的業務包括架設、管理及經營網店，亦會為客戶處理社交媒體營運和宣傳，近來非常多人查詢相關服務。我們會提供不同方案幫助中小企數碼轉型。架網站、架網店，在社交媒體、搜索引擊作更多宣傳，總有方案能幫助到你。」

【相關文章】D-Biz 個案解讀：資助額買貴價筆電公司用？重點幫助數碼轉型並非津貼買電腦

高樂製作項目經理鄧肇霆 。

鄧肇霆續稱，部分客戶誤解  D-Biz 用途，甚至以為 D-Biz 是「開倉派錢」。雖然政府會全額資助項目，但方案獲批後政府只會先付 3 成錢，項目完成、並且方案通過審核才會支付餘下的 7 成尾數。以 D-Biz  總資助額 30 萬元上限計算，政府在前期付 9 萬元，申請人需要自己付 21 萬進行計劃，對中小企來說，要先預備 21 萬元現金流絕非小負擔。

鄧肇霆解釋，供應商通常會分成兩至3 期向客人收取款項，項目完成時收齊全數，但政府 7 成尾數到最後會否因為某些因素而「打折」仍是未知之數：「例如某方案說要架設可 Payme、轉數快支付系統的網店，但最後因為某些原因用不到轉數快，未有百分百符合當初方案功能，尾數會不會被減？現在無人知道。若獲批的錢少於項目申請金額的話，差額當然要由自行承擔了。」

【相關文章】申請D-Biz做網銷注意：先決定「訂閱」還是「定製」網店

鄧肇霆指中小企雖然可以借助 D-Biz 進行數碼轉型，但亦應該審視自家公司的現金流。

D-Biz 個別項目每多於港幣 3 萬元便要找審計師審核，上限 3,000 元，鄧肇霆認為這方面政府配套不足：「到底要在哪裏找到這些審計師呢？ D-Biz 有提供服務供應商名單，但又未有提供審計師名單，客戶要尋找審計師其實也是用 Google  找相關從業者，例如『會計妹』之類較知名的審計師公司，再個別索取兩份報價，頗為不便。」

客戶申請 D-Biz 時，鄧肇霆偶然亦會協助申請人理解怎樣填寫申請表格。他說：「申請  D-Biz 時，客戶要填寫現時業務的情況，再寫新項目可怎樣幫助自己。例如實體店零售商要先寫現況，再寫網店怎幫到自己。由於客戶們可能對線上宣傳沒有清晰概念，當提及新項目可以如何幫助其數碼轉型，怎樣讓更多客戶發現其網店等等，我們都會向客戶講解得清清楚楚，務求幫助他們了解開通網上營商的好處。」

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撰文 : 陳文政

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