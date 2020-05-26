【附購買連結】Protector 官網預告! $99盒/30個獨立包裝 每日都有口罩賣

近日口罩供應漸多，但一些人氣品牌的口罩仍是市民熱搶目標。早前屈臣氏 (按此瀏覽報道)和惠康 (按此瀏覽報道) 突發開賣的 Protector 口罩，不少人也難以購買。今次 Protector 官網 Wiseever 在 FB 表示，將開賣 Protector 口罩。

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Wiseever 表示，成人口罩已返貨。逢星期一至五中午 12:30PM，將在 wiseever.com 發售，每日售 100 盒。售價為 $99盒/30個獨立包裝，每人一天限購 2 盒，首賣日為 5 月 28 日中午，之後逢星期一至五都會發售。購物滿 $230，即可獲免運費。

▲ Protector 成人口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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