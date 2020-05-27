香港生意人恐港區國安法或影響經營氣氛　創業開舖等11月局勢明朗再決定

港區國安法推出後會否影響到香港營商環境？ 中小企東主 Charles 坦言，香港正步向前所未有的困局，雖然自己可隨時抽身移民，惟香港是自己的根，實在不想就此離開。Charles 經營生意多年，涉足業務包括零售及餐飲，他說：「國安法整件事纏繞著每位香港人，若人心不穩會影響消費意慾以至經營環境。」

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Charles 指，無論港區國安法最後是否實施，香港整個氛圍都受影響。他解釋：「不是擔心有沒生意做的小問題。對香港人來說，未來的發展、下一代要怎麼辧，全都是問號。」

趁舖租低創業？睇定啲先

Charles 的餐飲店生意近期雖然開始穩定甚至回升，但「今日唔知聽日事」，港區國安法情況複雜，他直言對於未來徹底悲觀。

至於有人打算「趁低吸納」店舖租金下調租舖創業，Charles 建議是看清形勢。他說：「新冠肺炎疫情未完、國安法執行實施情況未知，社會運動正步向一週年，現在創業風險極大，最快都要等到 11 月看看局勢是否明朗才能決定。」

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