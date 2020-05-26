家族生意如何完美傳承？人事顧問：宜聘專業管理人士制衡

「賭王」何鴻燊 98 歲高齡向世界謝幕。雖然財產和業務一早已安排好，但各界仍關心家族旗艦「澳娛」業務承繼和資產分配。事實上，不少中小企皆以家族形式經營，或企業管理層由家族成員擔任，這是好是壞？

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍指出，不少公司均以家族模式營運，最大優點自然是管理層都是「自己人」較可靠。她解釋：「始終中國人的傳統都是打下江山後再將資產傳給後人，將公司生意打理得好，由前人建立事業再給後人繼承，先行為下一代的生活、事業都進行妥善安排便最好。可是，這種模式的最大隱憂是傳承到第二代時容易引起爭端，不利公司發展。」

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▲ 安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍。

當管理層陷入權力鬥爭會影響力公司底層運作，尤其在爭權下個個只顧自己，公司利益放一邊。周綺萍坦言這種情況非常普遍，到最後公司無法營運、四分五裂亦比比皆是：「培養管理人是家族生意裏最重要的事之一，培訓需要大量的時間和實踐，連李嘉誠都是近年才退休，當時他的下一代已經 5、60 歲了，可想而知想退下來可能也要打拼到李嘉誠的年紀，到時才能栽培出合格的下一代。」

只靠靈魂人物弊處多

公司的靈魂人物若突然出事勢必嚴重打擊公司營運，上市公司股價定必急跌，股東亦會失去信心，「靈魂人物沒了公司還有前景嗎」、「管理上要怎樣安排」的問題會接二連三出現，她以蘋果公司的 Steve Jobs 為例，指自他逝世蘋果的創新能力一直備受質疑。

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周綺萍又指出，公司由下一代接手後，經營風格可能截然不同，員工或者難以適應，甚至無法信任第二代。因此，為了保證公司可順暢運作，部分公司會為管理層加入不同限制，例如核心管理層團隊出差時不可以坐同一架飛機，避免空難發生時，公司受到滅頂之災。

周綺萍表示，培養下一代管理層要滿足最少兩個條件：「首先要有足夠的家族成員，二來成員要有相關才華和興趣。否則的話，在外界聘請專業人士會是更好選擇。某些情況下，創辦人發生意外，遺孀胡亂發號司令，最後便令到公司蒙受損失。有專業人士管理公司某程度上亦可制衡這種情況。」

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Photo：吳旻津