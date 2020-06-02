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【SME學堂】價格相宜・設計低調但高級　輕珠寶市場潛力大專攻二三線城市

商管策略 14:08 2020/06/02

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近年各地受到日本的影響，掀起一陣「輕珠寶」風潮。跟傳統珠寶相比，輕珠寶價格較為平易近人，亦不失低調奢華的感覺。輕珠寶行業的市場潛力不可忽視，奢華的設計加上相宜的價格，能夠吸引不同客群。

輕珠寶搭配多 品牌融入科技元素吸年輕客

於 1990 年成立的日本品牌 Agete ，初期以古董和奢華珠寶為主，後來慢慢發展成時尚珠寶，以 18K、珍珠、鑽石、珠寶半珠寶等展示輕珠寶的低調簡潔，並可把多件珠寶互相交疊配戴，如有簡約設計的單鑽鎖骨頸鍊、古典優雅的珍珠戒指。

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該品牌早年推出的「Ear Dress」系列，是主打不同搭配組合的耳環，而為了讓客人可體驗到珠寶搭配的樂趣，也結合 AR（擴增實境）濾鏡，精選 10 款耳環及耳墜，透過 Facebook 上的 AR 濾鏡，可任意組合並以 3D 模擬配戴，共可創造出 30 種樣式。

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品牌早年推出的「Ear Dress」系列，是主打不同搭配組合的耳環

搶佔中國內地市場

輕珠寶要搶佔市場，除了結合科技元素，跟電子商貿平台合作接觸不同客群。丹麥珠寶品牌 Pandora 早年進駐天貓（Tmall），在「雙 11」僅用 7 分鐘就令銷售額突破千萬元人民幣，店舖 1 年累計吸引 123 萬名粉絲。輕珠寶品牌跟電貿平台合作，可以讓更多高端品牌覆蓋到其他城市；從增幅來看，二、三線城市的消費潛力不可忽視。

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Photo：agete Taiwan

撰文 : 廖淑瑩

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